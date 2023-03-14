Консоль Sony PlayStation 5 Pro знаходиться в розробці і, ймовірно, вийде в 2024 році – Insider Gaming

Як повідомляє ресурс Insider Gaming, посилаючись на обізнані джерела, нова версія ігрової консолі PlayStation 5 Pro вже знаходиться на етапі розробки. Готовий пристрій може бути випущений орієнтовно наприкінці 2024 року.

Раніше також ходили чутки, що пізніше цього року вийде нова версія PlayStation 5 зі знімним приводом дисків. Вона має поступово замінити нинішню модель PlayStation 5, щоб скоротити витрати на виробництво та доставлення. Попри попередні повідомлення, це не буде PS5 Pro.

Поки що про характеристики PlayStation 5 Pro практично нічого не відомо. Проте нещодавно опублікований патент архітектора PlayStation Марка Черні дозволяє припустити, що Sony Interactive Entertainment прагне підвищити продуктивність трасування променів в іграх. Як і у випадку міграції з PS4 для PS4 Pro, можна припустити, що PS5 Pro має забезпечувати покращені візуальні ефекти, продуктивність та швидкість.

Наступне покоління PlayStation, PS6, навряд чи буде випущено щонайменше до 2028 року. Отже, графік випуску консолей поточного покоління буде відповідати графіку випуску попередників.

Також наголошується, що ринок консолей поточного покоління лише стабілізувався після нестачі чіпів. Розробникам все ще потрібно випускати консолі минулого покоління, щоб продавати більше пристроїв. З усім тим, за підсумками фінансового 2023 року Sony чекає хороші показники кількості проданих консолей (близько 30,5 млн одиниць). Тому масова відмова від ігор минулого покоління навесні 2024 виглядає цілком логічним кроком.

Джерело: Insider Gaming