Користувачі Beeper стверджують, що Apple блокує використання iMessage на їхніх Mac

Сага Apple проти Beeper, схоже, ще не закінчилася, попри те, що застосунок iMessage на Android Beeper Mini було видалено з Play Store. Тепер користувач Apple, які використовували Beeper, повідомляють, що їм заборонили використовувати iMessage на своїх комп’ютерах Mac.

Останнє рішення стало наслідком суперечливої гри між Apple і Beeper, в якій Apple зрештою перемогла.

Beeper, стартап засновника смартгодинника Pebble Еріка Мігіковського, спочатку розробив агрегатор застосунків для обміну повідомленнями, який давав змогу користувачам обмінюватися повідомленнями з різних сервісів, як-от WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Signal, Telegram, SMS та iMessage. Цей продукт було перейменовано на Beeper Cloud із запуском нового додатку для Android під назвою Beeper Mini, який пропонував доступ до iMessage користувачам Android. Але успіх останнього був нетривалим, оскільки Apple швидко позбавила Beeper Mini можливості надійно доставляти повідомлення.

Дії технологічного гіганта незабаром привернули увагу законодавців, і двопартійна група законодавців звернулася до Міністерства юстиції США з проханням розслідувати «потенційне антиконкурентне поводження» Apple з додатком Beeper Mini.

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Зараз користувачі застосункі Beeper скаржаться на публічних форумах, включаючи Reddit і Discord, що десктопний застосунок Beeper (Beeper Cloud) призвів до того, що їхні комп’ютери Mac більше не можуть надсилати та отримувати будь-які повідомлення iMessage, повідомляє TechCrunch. Згідно з розповідями користувачів, представники служби підтримки Apple повідомляють їм, що їхній комп’ютер було позначено спамним, таким, що надсилає занадто багато повідомлень, хоча це не так, як стверджують користувачі.