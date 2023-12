Beeper відмовиться від спроб «приєднатися» до iMessage від Apple. Але зробить ще одну спробу

Beeper схоже здається у боротьбі за перенесення iMessage на Android. Хоча компанія оголосила про чергове виправлення, яке дасть змогу користувачам Android надсилати iMessage зі своїх програм для обміну повідомленнями, Beeper збирається припинити шукати обхідні шляхи й натомість зосередитися на своїй довгостроковій меті — «створити найкращий чат-застосунок на Землі».

Те, що починалося як просте завантаження застосунку Beeper Mini, стає дедалі складнішим процесом для користувачів, і останнє виправлення виглядає як найвідчайдушніша спроба компанії: Beeper хоче, щоб користувачі володіли або орендували зламаний iPhone, а також мали комп’ютер Mac або Linux. Користувачі можуть почати користуватися застосунком, як тільки вони виконають кроки Beeper для отримання реєстраційного коду iMessage — єдина проблема в тому, що їм потрібно буде постійно тримати iPhone увімкненим у розетку і підключеним до Wi-Fi, передає The Verge.

With our latest software release, we believe we’ve created something that Apple can tolerate existing. We do not have any current plans to respond if this solution is knocked offline. The iMessage connection software that powers Beeper Mini is now 100% open source. Anyone who…

— Beeper (@onbeeper) December 21, 2023