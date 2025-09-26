Новини Наука та космос 26.09.2025 comment views icon

Космос, як на долоні: команда телескопу "Евклід" запустила найбільший в історії "симулятор Всесвіту" з 3,4 млрд галактик

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Команда телескопу "Евклід" запустила найбільший в історії симулятор Всесвіту
Європейський космічний телескоп "Евклід" картографує галактики та шукає докази існування темної енергії у Всесвіті. Зображення: ESA

Міжнародна група вчених, яка керує космічним телескопом “Евклід”, щойно запустила “наймасштабніший в історії” симулятор всесвіту — він відображає 3,4 млрд галактик та гравітаційну взаємодію понад 4 трлн частинок.

Симулятор під назвою Flagship 2 базується на алгоритмі, розробленому астрофізиком Йоахімом Штаделем з Цюрихського університету. У 2019 році науковець використав суперкомп’ютер Piz Daint (на той час третій за потужністю у світі), аби виконати розрахунки й зрештою створити надзвичайно детальну віртуальну модель Всесвіту.

“Ці симуляції мають вирішальне значення для підготовки аналізу даних “Евкліда”, каже астрофізик Джуліан Адамек з Цюрихського університету і один із фахівців проєкту.

Космічний телескоп “Евклід”, якого прозвали “мисливцем на темну матерію”, запустили у космос на початку липня після майже 15 років проєктування. З того часу він картографує мільйони галактик по всьому Всесвіту, вивчаючи розподіл темної енергії та темної матерії. На кінець роботи телескоп має просканувати “третину нічного неба” — гігантські масиви інформації, в обробці яких якраз таки мають допомогти такі симуляції, як Flagship 2.

Основні інструменти, які використовує 4,7-метровий “Евклід”: це 600-мегапіксельна камера видимого світла (VIS) для отримання чітких зображень далеких галактик, 64-мегапіксельна інфрачервона камера і фотометр NASA (NISP) для вимірювання червоного зміщення галактик.

Команда телескопу "Евклід" запустила найбільший в історії симулятор Всесвіту
Зображення з каталогу симуляцій Flagship. Кожна точка представляє галактику: блакитні позначають галактики в центрах скупчень темної матерії, а червоні — супутники всередині них. Зображення: Euclid Consortium

Попри те, що команда очікує, що спостереження “Евкліда” будуть точно відповідати прогнозам моделювання, ймовірно, на нас чекають сюрпризи. Flagship 2 працює на стандартній космологічній моделіМодель Лямбда-CDM — сучасна космологічна модель, в якій просторово-плоский Всесвіт заповнений, окрім звичайної баріонної матерії, темною енергією і холодною темною матерією. Її часто називають стандартною моделлю космології великого вибуху, тому що вона пояснює наявність і структуру космічного мікрохвильового фону, великомасштабну структуру скупчень галактик, розподіл водню, гелію, літію, кисню в нашому Всесвіті, а також прискорення розширення Всесвіту, що спостерігається за електромагнітним випромінюванням від далеких галактик і наднових., але місії, подібні “Евкліду”, якраз таки покликані кинути виклик поточним знанням.

“Ми вже бачимо ознаки тріщин у стандартній моделі”, — каже Штадель.

У стандартній космологічній моделі темна енергія — це просто константа. Однак спостереження “Евкліда”, який зазирне у минуле на 10 млрд років, можуть виявити інші характеристики.

“Ми можемо побачити, як Всесвіт розширювався в той час, і виміряти, чи справді ця константа залишалася постійною”, — додає Адамек.

Перші дані спостережень “Евкліда” були опубліковані в березні 2023 року, наступний “пак” інформації оприлюднять навесні 2026-го. Очікувалось, що у травні 2027 року до “Евкліда” приєднається телескоп “‎Ненсі Грейс Роман” з 2,4-метровим дзеркалом, який зможе побачити дещо тьмяніші галактики, які існували, коли Всесвіту було всього 2 млрд років, утім його фінальний статус невідомий, оскільки адміністрація Трампа в бюджетному запиті закликала скасувати проєкт. 

Каталог симуляцій Flagship 2 доступний на платформі CosmoHub.

“Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років”: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року

Джерело: Space, Euclid Consortium

