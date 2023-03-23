Криптовалютні шахраї зламали Linus Tech Tips, відомий YouTube-канал про комп’ютери – на ньому розмістили фейкову трансляцію Tesla

Прямо зараз вам не вдасться відкрити Linus Tech Tips – канал був зламаний криптошахраями та був швидко заблокований завдяки оперативній реакції користувачів. Завдяки офіційному форуму LTT відомо, як розгорталися події. На жаль, частину оригінальних відео з каналу зловмисники встигли видалити.

Користувачі, котрі були підписані на сповіщення каналу, отримали повідомлення про трансляцію… Tesla. Воно спантеличило насамперед тих, хто не підписаний на канали виробника електромобілів. Під час переходу сам канал мав вигляд як на наведених скриншотах. Ім’я каналу було змінено на TESLA/@teslaliveonline1.

На каналі велася пряма трансляція, присвячена біткоїну, під час якої користувачів закликали скопіювати шахрайський QR-код. YouTube досить швидко заблокував Linus Tech Tips, зараз при переході на його адресу видно ютубівську мавпочку – «сторінка недоступна».

Це далеко не перша подія такого роду. Ми вже писали про схожий інцидент: у вересні 2022 року криптовалютні шахраї провели фейкову трансляцію Apple, що зібрала десятки тисяч глядачів. Швидка реакція на злам допомагає уникнути видалення оригінального контенту.