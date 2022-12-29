Китай побудує в Азії найбільший оптичний телескоп з дзеркалом як у «Джеймса Вебба», проєкт оцінюється у $69-84 млн

Університет Пекіна хоче побудувати найбільший оптичний телескоп в Азії і скоротити розрив в астрономічних можливостях з рештою світу. Планується створити перший телескоп діаметром 6 метрів до 2024 року, а до 2030 року дзеркало буде збільшено до 8 метрів. Проєкт отримав назву Expanding Aperture Segmented Telescope (EAST).

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Згідно з заявою Університету Пекіна, телескоп «значно покращить можливості спостереження Китаю в галузі оптичної астрономії». Передбачається, що EAST стане першим оптичним телескопом світового класу у східній півкулі. На сьогодні провідні телескопи знаходяться в Західній півкулі, в районі Мауна-Кеа на Гаваях, в Атакамі в Чилі та на Канарських островах біля узбережжя північно-західної Африки.

Перша фаза проєкту EAST передбачає створення дзеркала, що складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, що нагадує дзеркало для космічного телескопа Джеймса Вебба NASA. Дзеркало матиме діаметр близько 6 метрів, що знову ж таки схоже на дзеркало JWST. Однак китайський телескоп буде розташований не в космосі на відстані близько 1,5 млн км від Землі, а на горі Сайшитен неподалік міста Ленху в провінції Цінхай на плато Тибету на висоті близько 4200 метрів. На другому етапі навколо дзеркала буде додано кільце ще з 18 шестикутних сегментів. Таким чином, до 2030 року дзеркало буде збільшено до 8 метрів у діаметрі.

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За оцінками Університету Пекіна, вартість проєкту становитиме від 500 до 600 млн юанів ($69-84 млн). Робота над проєктом триває відповідно до плану.

Джерело: space