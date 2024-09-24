«Китай є найбільшою проблемою»: 60% компонентів російської зброї надходять через КНР

Приблизно 60% іноземних частин, знайдених у російській зброї в Україні, надходять через Китай. Про це розповів радник президента Зеленського Владислав Власюк.

Власюк також каже, що важливі компоненти, які використовуються для спостереження, безпілотники та ракети походять із США, Нідерландів, Японії та Швейцарії та інших західних країн.

«Якщо взяти всі звичайні типи озброєння та порахувати компоненти іноземного виробництва – близько 60% буде з Китаю. З деякими виробниками у нас були тривалі переговори з цього приводу. КНР є найбільшою проблемою, я б сказав».

Попри тісні торговельні зв’язки між росією та Китаєм, Пекін неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій стороні та заявляв, що не причетний до війни в Україні. Попри масштабні санкції, москва використовує у військовому виробництві мікросхеми та інші компоненти з Заходу.

Радник президента вважає, що Європейський Союз міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції. Зокрема вжити заходів проти російської атомної компанії «Росатом». Європейські столиці неохоче вживають санкції через домінування росії в постачанні атомних технологій.

«Росатом»… ми вважаємо, що вона використовує свої мережі для постачання російської армії», — каже Власюк.

Країни ЄС могли б спрямувати санкції на логістику росії, таку як аеропорти та морські порти, фінансові установи, які сприяють продажам, сказав радник президента. За його словами, пакет санкцій США щодо ІТ виявився дуже ефективним після того, як набув чинності на початку цього місяця.

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Джерело: Reuters

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