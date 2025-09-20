Китайські вбиральні переходять на модель freemium: папір видають лише після перегляду реклами

Контроль у Китаї / Depositphotos

Китай дедалі більше нагадує антиутопічний світ Джорджа Орвелла, де громадян контролюють через соціальні рейтинги та технології. Тепер під цю тенденцію потрапили навіть громадські туалети.

Як повідомив China Insider в Instagram, у деяких громадських вбиральнях люди змушені сканувати QR-код на спеціальному диспенсері з туалетним папером. Після цього на смартфоні запускається рекламний ролик, який треба переглянути, щоб отримати невелику порцію необхідного у такому місці паперу.

Якщо ж користувачеві потрібна додаткова кількість чи він не хоче дивитися рекламу, доведеться заплатити 0,5 юаня (приблизно2,90 грн). Чиновники виправдовують це рішення турботою про економію ресурсів і називають його способом уникнути надмірного використання туалетного паперу.

Прогнозовано, у коментарях до публікації з’явилася маса згадок про орвелівські мотиви та посилення контролю над громадянами навіть у повсякденних дрібницях.

Варто нагадати, що подібні ініціативи в Китаї вже запускали раніше. Ще у 2017 році в парку Храму Неба в Пекіні встановили диспенсери з функцією розпізнавання обличь, які видавали туалетний папір лише після ідентифікації відвідувача. Це викликало серйозні питання щодо приватності та державного моніторингу за допомогою технологій.

Цікаво, який буде наступний крок у громадських вбиральнях у Китаї? Лайк, підписка, дзвіночок за доступ до унітазу? А людям з низьким соціальним рейтингом взагалі заборонять… користуватися?

