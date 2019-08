Система социального кредита в Китае: утопия или Большой Брат?

Вы думаете, что антиутопии так и остались на страницах романов Оруэлла, Хаксли и Брэдбери? Мы вас разочаруем: современные технологии позволяют следить практически за каждым. Однако сильнее всего это реализовано в Китае: там из-за ненадлежащего поведения вас могут сильно ограничить в свободах, вплоть до запрета выезда из страны, пока вы не исправитесь.

Идея создать систему по контролю поведения граждан в Китае зрела десятилетиями, однако официальным «днем рождения» ССК считается 14 июля 2014 года: именно тогда местное правительство впервые опубликовало планы и цели её внедрения. Официально целью системы социального кредита выступает «построение гармоничного социалистического общества», однако неофициально можно увидеть зарождение китайского «Большого брата».

Граждане Поднебесной будут контролироваться с помощью современных цифровых технологий, которые могут отслеживать их каждый шаг, от покупок в магазине до бытовых привычек. ССК будет большим банком информации, отображающим максимальное количество сторон жизни китайцев. Допустим, вчера он перевел через дорогу 5 бабушек и купил подгузники, а сегодня проехал на красный и не заплатил за парковку. В первом случае его рейтинг улучшится, а во втором ухудшится. Кроме этого, на социальный кредит повлияет даже круг общения: если система видит, что вы близко общаетесь с «неблагонадежным» элементом, то ваш рейтинг тоже начнет снижаться.

Также китайцам нужно особенно осторожно вести соцсети: в феврале 2018 года стало известно, что Центральный Банк Китая одобрил инициативу компаний Tencent и Alibaba Group по созданию системы кредитного рейтинга граждан на основе онлайн-покупок и профилей в социальных сетях.

Очень важно не попасть в «черный список», так как выбраться оттуда практически невозможно. А вот если человек будет вести себя максимально прилежно, то он будет получать различные «плюшки» от государства: аренду жилья без залога, уменьшенную кредитную ставку, беспроблемный выезд за границу, возможность летать на самолетах и пользоваться бизнес-классом в поездах и т.д. К 2020 планируется подключить к системе всех жителей Китая. Точная методология вычисления рейтинга держится в строжайшем секрете, но даже проанализировав публично доступную информацию, можно увидеть, на какие действия больше всего реагирует система.

Технологии помогут государству следить за своими гражданами. По состоянию на середину 2018 года число интернет-пользователей в Китае перевалило за 800 млн, что составляет 60% от всего населения страны. При этом 569 млн человек активно совершают онлайн-покупки (448 млн из них — на крупнейшей платформе электронной торговли Alibaba), а объем рынка e-commerce в 2018 году превысил 9 трлн юаней — это целых 10% от ВВП страны. Мобильные платежи на 90% обеспечиваются сервисами Alipay и WeChatPay – компаниями мирового калибра.

Также в Китае строят огромную сеть камер видеонаблюдения: уже установлено 176 млн камер, плюс планируется установить ещё 450 млн к 2020 году. Местные власти планируют, что к 2020 году ИИ сможет за несколько секунд узнать по лицу каждого из 1,4 млрд жителей страны. Про скорость распознавания уличных камер мы ничего не можем сказать, но вот в магазинах они справляются со своим нормативом.

The new way to pay in China. No card, no phone, just look at the camera #facialRecognition pic.twitter.com/Vy4RPMVixU

— Matthew Brennan (@mbrennanchina) June 30, 2019