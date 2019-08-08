Система социального кредита в Китае: утопия или Большой Брат?





Вы думаете, что антиутопии так и остались на страницах романов Оруэлла, Хаксли и Брэдбери? Мы вас разочаруем: современные технологии позволяют следить практически за каждым. Однако сильнее всего это реализовано в Китае: там из-за ненадлежащего поведения вас могут сильно ограничить в свободах, вплоть до запрета выезда из страны, пока вы не исправитесь.

История возникновения системы социального кредита

Идея создать систему по контролю поведения граждан в Китае зрела десятилетиями, однако официальным «днем рождения» ССК считается 14 июля 2014 года: именно тогда местное правительство впервые опубликовало планы и цели её внедрения. Официально целью системы социального кредита выступает «построение гармоничного социалистического общества», однако неофициально можно увидеть зарождение китайского «Большого брата».

Граждане Поднебесной будут контролироваться с помощью современных цифровых технологий, которые могут отслеживать их каждый шаг, от покупок в магазине до бытовых привычек. ССК будет большим банком информации, отображающим максимальное количество сторон жизни китайцев. Допустим, вчера он перевел через дорогу 5 бабушек и купил подгузники, а сегодня проехал на красный и не заплатил за парковку. В первом случае его рейтинг улучшится, а во втором ухудшится. Кроме этого, на социальный кредит повлияет даже круг общения: если система видит, что вы близко общаетесь с «неблагонадежным» элементом, то ваш рейтинг тоже начнет снижаться.

Также китайцам нужно особенно осторожно вести соцсети: в феврале 2018 года стало известно, что Центральный Банк Китая одобрил инициативу компаний Tencent и Alibaba Group по созданию системы кредитного рейтинга граждан на основе онлайн-покупок и профилей в социальных сетях.

Очень важно не попасть в «черный список», так как выбраться оттуда практически невозможно. А вот если человек будет вести себя максимально прилежно, то он будет получать различные «плюшки» от государства: аренду жилья без залога, уменьшенную кредитную ставку, беспроблемный выезд за границу, возможность летать на самолетах и пользоваться бизнес-классом в поездах и т.д. К 2020 планируется подключить к системе всех жителей Китая. Точная методология вычисления рейтинга держится в строжайшем секрете, но даже проанализировав публично доступную информацию, можно увидеть, на какие действия больше всего реагирует система.

Как будет реализовываться система социального кредита?

Технологии помогут государству следить за своими гражданами. По состоянию на середину 2018 года число интернет-пользователей в Китае перевалило за 800 млн, что составляет 60% от всего населения страны. При этом 569 млн человек активно совершают онлайн-покупки (448 млн из них — на крупнейшей платформе электронной торговли Alibaba), а объем рынка e-commerce в 2018 году превысил 9 трлн юаней — это целых 10% от ВВП страны. Мобильные платежи на 90% обеспечиваются сервисами Alipay и WeChatPay – компаниями мирового калибра.

Также в Китае строят огромную сеть камер видеонаблюдения: уже установлено 176 млн камер, плюс планируется установить ещё 450 млн к 2020 году. Местные власти планируют, что к 2020 году ИИ сможет за несколько секунд узнать по лицу каждого из 1,4 млрд жителей страны. Про скорость распознавания уличных камер мы ничего не можем сказать, но вот в магазинах они справляются со своим нормативом.

The new way to pay in China. No card, no phone, just look at the camera #facialRecognition pic.twitter.com/Vy4RPMVixU — Matthew Brennan (@mbrennanchina) June 30, 2019

Санкции для людей с плохим кредитным рейтингом

Если система «посчитает», что кто-то живет неправильно, то она опустит его рейтинг, что повлечет наложение санкций. А они, в свою очередь, задевают почти все аспекты человеческой жизни — от возможности получить образование и хорошую работу до свободы перемещения.

Часто меняющим работу будут снижать рейтинг

В начале апреля 2019 года власти провинции Чжэцзян предложили понижать рейтинг тем согражданам, которые часто меняют работу: об этом сообщил представитель местной администрации Гэ Пиньгань.

Таким образом они хотят обеспечить стабильную занятость населения. Правительство региона говорит о том, что они могут реализовать этот план, так как у них уже хранится вся необходимая информация о 10 млн жителей региона, полученная благодаря системе социального страхования.

Поводом введения таких санкций послужили жалобы одной из компаний провинции, в которой отмечался очень высокий уровень увольнений. Руководству предприятия не нравилось, что они должны платить увольняемым рабочим, однако они ничего не получают взамен, когда сотрудник решает уйти сам. Конечно же, эта идея вызвала бурную реакцию среди рабочих, некоторые даже отметили, что это будет идти вразрез с трудовым кодексом страны.

Запрет на свободу перемещения

Когда вам нужно очень быстро добраться до отдаленного населенного пункта, то вы воспользуетесь поездом или самолетом. А вот у нескольких миллионов китайцев уже нет такой свободы выбора, так как система заблокировала 17,5 млн покупок билетов на самолеты и 5,5 млн железнодорожных билетов. Такие данные приводятся в февральском отчете Национального центра публичной кредитной информации Китая (National Public Credit Information Center, NPCIC). Также они сообщают, что 128 китайцев и вовсе не смогли покинуть территорию своей страны из-за неуплаченных налогов.

Людям с плохим рейтингом стоит забыть о простом заселении в хорошие дорогие отели: они просто побоятся заселять такого постояльца.

Более того, теперь система штрафует тех, кто нарушает правила пользования общественным транспортом: ездит без билета, курит в поезде и просто ведет себя неподобающе.

Here's a dystopian vision of the future: A real announcement I recorded on the Beijing-Shanghai bullet train. (I've subtitled it so you can watch in silence.) pic.twitter.com/ZoRWtdcSMy — James O'Malley (@Psythor) October 29, 2018

Регулирование интернет-жизни сограждан

Согласно Foreign Policy, кредитные системы могут отслеживать, вовремя ли вы оплатили счета,также они мониторят кредитную историю и даже оценивают моральную сторону расходов. Например, нарушениями считается слишком большая трата времени и денег на видеоигры или легкомысленные онлайн-покупки. Также караться понижением рейтинга будет fake news. Однако кто будет определять их правдивость – нам неизвестно.

Запрет на учебу в престижных учебных заведениях

Китайцы, отказавшиеся от службы в армии, теперь не могут получить высшее образование, обучаться в старших классах или продолжать своё обучение. В марте прошлого года Beijing News сообщили о 17 таких случаях, сколько сейчас человек не имеют возможности учиться — неизвестно. Также им запрещено отправлять учиться своих детей в университеты и престижные частные школы. А учитывая то, что в Китае нет развитой пенсионной системы и очень часто именно дети и содержат родителей в старости, то получается, что такие граждане лишают своих детей любых перспектив и обречены встретить собственную старость в бедности.

Запрет на получение лучших рабочих мест

Мало того, что человек не сможет получить образование, чтобы выбраться из социального дна — так он ещё и не найдет хорошую работу. Граждане, которые «нарушают» доверие, не смогут устроиться на управленческую должность в госучреждениях и крупных банках.

Кроме этого, правительственная записка от 2016 года поощряет работодателей проверять черный список ССК, прежде чем нанять человека на работу — а значит, у тех, кто попал туда, в принципе минимальные шансы устроиться на хорошую работу со стабильным заработком.

Основные заблуждения

В такой большой и запутанной системе практически невозможно разобраться полностью, поэтому вокруг неё и возник целый ореол мифов. И сейчас мы попытаемся развеять самые популярные среди них.

Система социального кредита — огромный единый регистр

Состоянием на сегодня это совсем не так. Да, правительство Китая хочет создать единую систему, но пока что каждый регион и каждое ведомство собирает информацию самостоятельно. Они сверяют и конвертируют полученную друг от друга информацию, но единой базы так и нет.

В одном поселке максимальный рейтинг жителя может составлять 800 очков, а в соседнем городе эта цифра доходит до 1000. И как вы понимаете, 790 баллов здесь имеют кардинально разное значение: от выдающегося героя труда до среднестатистического жителя.

К системе подключен каждый житель Поднебесной



Это далеко не так. Сегодня к системе подключены буквально несколько десятков населенных пунктов: и если в одном городе вы можете почувствовать себя героем “Черного зеркала” в big data мире, то во втором люди вносят ваши данные вручную, чуть ли не записывая их в блокноты.

Личный рейтинг можно найти в приложении



Почему-то многие думают, что каждый китаец может увидеть свой социальный кредит в приложении, но это совершенно не так. Такие фишки есть у частных программ, но не обязательно, что рейтинг там будет совпадать с рейтингом в масштабах государства. Они помогут разве что примерно понимать, насколько правильно вы живете в понимании китайского мира.

Каждый китаец знает свою оценку в ССК



Такого не может быть чисто физически. Во-первых, к системе подключены лишь отдельные населенные пункты, во-вторых: никто не знает свой точный рейтинг. Единственный случай, когда человек может узнать свой примерный рейтинг, является нахождение в красном (где собраны самые прилежные жители) и черном списках.