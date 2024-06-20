Китайські виробники пропонують мито у 25% на європейські авто з ДВЗ

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На тлі ескалації торгової напруги між Китаєм і Європейським Союзом китайські виробники електромобілів запропонували ввести 25% мита на великі європейські транспортні засоби з двигунами внутрішнього згоряння. Ця пропозиція є прямою відповіддю на нещодавнє рішення ЄС запровадити мита до 38,1% на електромобілі китайського виробництва, якщо китайський уряд не припинить дії, які ЄС вважає антиконкурентною практикою.

Китайська пропозиція обговорювалась на закритій зустрічі в Пекіні між Міністерством торгівлі Китаю та представниками великих європейських і китайських автовиробників. Мито спеціально націлено на європейські автомобілі з ДВС об’ємом понад 2,5 літра. Імпорт до Китаю в цьому сегменті минулого року становив приблизно 250 тис. одиниць.

Рішення ЄС підвищити тарифи на китайські електромобілі було прийнято після того, як розслідування показало, що деякі з цих транспортних засобів отримували несправедливі субсидії. Очікується, що основний тягар цих мит ляже на державного автовиробника SAIC Motor, відомого таким брендом, як MG. За іронією долі, у травні MG був найбільш продаваним китайським брендом електромобілів у Німеччині.

У відповідь на ці мита директор з глобального дизайну SAIC Motor Шао Цзінфен створив нові логотипи MG, які включають цифри мита 38,1%. Він також випустив лінію товарів із цим дизайном, включаючи велосипеди, бейсболки, шкарпетки, кавові кружки, футболки тощо. Це викликало резонанс у китайських споживачів.

Уряд Китаю звинуватив ЄС у використанні розслідування як приводу для отримання доступу до комерційних таємниць китайських виробників електромобілів. У той час як ЄС стверджує, що тарифи необхідні для забезпечення чесної конкуренції, китайський уряд стверджує, що вони протекціоністські та завдадуть шкоди світовій автомобільній промисловості. І у відповідь на дії Європи у Китаї тепер пропонують використовувати мита на великі європейські транспортні засоби.

Джерело: arenaev

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