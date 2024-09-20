Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

NIO представила свого нового конкурента Tesla Model Y – Onvo L60. Проте китайський електричний кросовер пропонується по значно нижчій ціні.

NIO Onvo L60 позиціюється як «сімейний розумний електричний кросовер», який встановлює «новий стандарт для сімейних автомобілів». Він має довжину 4828 мм, ширину 1930 мм і висоту 1616 мм. Колісна база становить 2950 мм, що забезпечує більше місця в салоні, ніж конкурент від Tesla. NIO стверджує, що її електричний кросовер забезпечує ефективніше споживання енергії, ніж Model Y (12,1 кВтгод/100 км проти 12,5 кВтгод/100 км).

Всередині Onvo L60 дуже нагадує найбільш продавану модель Tesla. Інформаційно-розважальна система має 17,3-дюймовий дисплей, а інтер’єр мінімалістичний. NIO також містить 8-дюймовий екран для задніх пасажирів.

Найцікавіше в цій моделі – батареї та ціноутворення. Ціна базової моделі становить $21200. Але вона пропонується на умовах підписки на батарею. Власники можуть орендувати акумулятор електромобіля за $85 в місяць за батарею місткістю 60 кВтгод або $125 в місяць за батарею на 85 кВтгод. Заявлений пробіг для акумуляторів становить 555 км та 730 км (за методикою CLTC) відповідно.

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Виробник також пропонує стандартні автомобілі «все включено». В такому випадку версія NIO Onvo L60 з акумулятором місткістю 60 кВтгод оцінюється в $29300. Ціна версії з батареєю місткістю 85 кВтгод становить $33400. В майбутньому NIO також планує представити версію Onvo L60 з батареєю на 150 кВтгод, яка забезпечить запас ходу 1000 км. Її орієнтовна ціна поки що не називається.

Джерело: electrek