Новини Авто 20.09.2024 о 12:59 comment views icon

Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

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Вадим Карпусь

Автор новин

Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

NIO представила свого нового конкурента Tesla Model Y – Onvo L60. Проте китайський електричний кросовер пропонується по значно нижчій ціні.

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NIO Onvo L60 позиціюється як «сімейний розумний електричний кросовер», який встановлює «новий стандарт для сімейних автомобілів». Він має довжину 4828 мм, ширину 1930 мм і висоту 1616 мм. Колісна база становить 2950 мм, що забезпечує більше місця в салоні, ніж конкурент від Tesla. NIO стверджує, що її електричний кросовер забезпечує ефективніше споживання енергії, ніж Model Y (12,1 кВтгод/100 км проти 12,5 кВтгод/100 км).

Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

Всередині Onvo L60 дуже нагадує найбільш продавану модель Tesla. Інформаційно-розважальна система має 17,3-дюймовий дисплей, а інтер’єр мінімалістичний. NIO також містить 8-дюймовий екран для задніх пасажирів.

Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

Найцікавіше в цій моделі – батареї та ціноутворення. Ціна базової моделі становить $21200. Але вона пропонується на умовах підписки на батарею. Власники можуть орендувати акумулятор електромобіля за $85 в місяць за батарею місткістю 60 кВтгод або $125 в місяць за батарею на 85 кВтгод. Заявлений пробіг для акумуляторів становить 555 км та 730 км (за методикою CLTC) відповідно.

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Китайський NIO Onvo L60: $21200 за електрокар, батареї — за підпискою від $85/міс

Виробник також пропонує стандартні автомобілі «все включено». В такому випадку версія NIO Onvo L60 з акумулятором місткістю 60 кВтгод оцінюється в $29300. Ціна версії з батареєю місткістю 85 кВтгод становить $33400. В майбутньому NIO також планує представити версію Onvo L60 з батареєю на 150 кВтгод, яка забезпечить запас ходу 1000 км. Її орієнтовна ціна поки що не називається.

Джерело: electrek

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