Китайський розробник ядерної зброї використовує обладнання Intel та Nvidia — попри те, що перебуває у “чорному списку експорту” США ще з 1997 року

США продовжує посилювати обмеження на експорт мікросхем до Китаю, однак деякі підприємства в американському чорному списку перебувають вже десятиліттями. Наприклад, китайська академія, що вивчає ядерну зброю, на яку заборона поширюється ще з 1997 року — однак це не завадило їй регулярно купувати обладнання Intel та Nvidia.

Державна Академія інженерної фізики Китаю (CAEP), яка займається розробками ядерної зброї, ще у середині 1990-х потрапили до чорного списку експорту США. Однак за інформацією Wall Street Journal, з 2020 року інститут щонайменше десяток разів отримував американське апаратне забезпечення, зокрема процесори Intel Xeon Gold і відеокарти GeForce RTX від Nvidia.

Заклад купував продукцією через китайські торговельні платформи, такі як Taobao, Aliexpress тощо. WSJ переглянув дослідницькі статті CAEP і виявив принаймні 34 приклади використання американських напівпровідників. Інститут серед іншого вивчає обчислювальну гідродинаміку — широку наукову галузь, яка включає моделювання ядерних вибухів; фізики CAEP також допомогли розробити першу в країні водневу бомбу.

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Це викриття ілюструє складність застосування експортних обмежень США щодо Китаю. Nvidia заявила, що напівпровідники, використані в дослідженнях CAEP, це графічні чипи загального призначення, які використовуються в споживчих товарах, таких як персональні комп’ютери. У всьому світі продано мільйони ПК, й у Nvidia не можуть контролювати те, куди потрапляють її продукти. Intel заявляє, що дотримується експортних правил і санкцій, це ж роблять її дистриб’ютори та клієнти.

“Дуже важко забезпечити дотримання обмежень США, коли мова йде про транзакції за кордоном”, — сказав WSJ колишній високопосадовець Міністерства торгівлі Кевін Вольф.

У Міністерстві оборони США заявили, що останніми роками Китай прискорився у розробці ядерної зброї. Народно-визвольна армія наразі має понад 400 боєголовок, і ця цифра може сягнути приблизно 1500 до 2035 року, якщо поточні темпи збережуться.

З огляду на обмеження експорту, Китай намагається створювати власні мікросхеми — план, який США намагаються зірвати, заборонивши продаж передових інструментів для виробництва мікросхем в азійській країні. Нещодавно адміністрація Байдена уклала угоду з Нідерландами та Японією, згідно з якою обидві країни запровадять власний контроль над експортом обладнання для виробництва мікросхем до Китаю.

Джерело: WSJ, Techspot