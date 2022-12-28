Створення монолітних багатоядерних процесорів є надзвичайно складним навіть для відомих розробників мікросхем. Для китайських виробників, котрі не мають доступу до передових виробничих вузлів, єдиний спосіб створити процесор з великою кількістю ядер – чиплетний дизайн. Саме це й зробив виробник Loongson – об’єднав два 16-ядерні чипи на єдиній підкладці.

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Раніше цього року Loongson розпочав постачання процесора 3C5000, побудованого з 16 ядер LA464 на власній мікроархітектурі LoongArch. У чипів є до 64 МБ кеш-пам’яті та підтримка чотирьох 64-розрядних інтерфейсів пам’яті DDR4-3200 ECC. У Loongson 3D5000 об’єднали два чипи 3C5000, створивши таким чином 32-ядерний процесор з вісьмома каналами пам’яті. У багатопроцесорній конфігурації можна поєднати до чотирьох 3D5000 для побудови сервера з числом ядер до 128.

Loongson поділився даними про енергоспоживання новинки – воно є далеким від ідеалу. Процесор споживає 130 Вт на частоті 2,0 ГГц та 170 Вт на частоті 2,20 ГГц.

Проте створення 32-ядерного процесора з вікористанням проприетарної мікроархітектури є досягненням, як і здатність створювати процесори на чиплетній основі. Китайська компанія SMIC, котра виробляє чипи для Loongson, поступово впроваджує більш сучасні вузли, проте вона значно відстає від лідера ринку TSMC. Саме через технологічне відставання такі компанії, як Loongson, не можуть запропонувати продукти, порівняні з процесорами AMD та Intel. Чиплетне компонування може частково компенсувати це відставання з погляду продуктивності.

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У Loongson стверджують, що 32-ядерний процесор 3D5000 набрав 400 балів у базовому тесті SPEC CPU2006, тоді як результат двопроцесорної збірки на базі 3D5000 перевищив 800 балів. Розробник чекає на подальшу лінійну масштабованість систем на цих чипах.

Loongson готується розсилати інженерні зразки 32-ядерних процесорів у першій половині 2023 року, комерційне постачання почнеться пізніше. Можливо, процесори Loongson не потраплять у росію – росзми повідомляють про неоголошену заборону постачання чипів цього виробника. Китайський уряд і компанія Loongson відкрито не запроваджували подібної заборони.

Джерело: Tom’s Hardware