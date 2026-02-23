“Кити” активно розпродають BTC та ETH, а в Гуглі шукають “Біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?

Depositphotos

Аналітики CryptoQuant повідомляють, що на останньому тижні показник Exchange Whale Ratio (вимірює частку великих депозитів у загальному обсязі коштів, що надходять на криптовалютні біржі), досяг 0,64 — найвищого рівня з 2015 року. Такий показник не є прямою гарантією падіння курсу, але вказує на посилення тиску пропозиції на ринку.





Для біткоїна це означає, що значна частина всіх BTC‑депозитів на біржі припадає на десяток найбільших транзакцій, що часто інтерпретується як сигнал до потенційного продажу активів великими гравцями. Паралельно з цим на найбільшому криптовалютному майданчику Binance, за даними інших on‑chain джерел, середній обсяг великих депозитів BTC протягом останніх 30 днів досяг приблизно $8,3 млрд, що є максимумом за два роки, і частка великих гаманців у цих потоках також суттєво зросла. Така активність часто супроводжує періоди підвищеної волатильності або переходу ринку до нової фази.

У цей самий час інституційні гравці також проявляють значну активність. Дані блокчейну свідчать, що керована активами компанія BlackRock перевела на біржу Coinbase 2 563 BTC ($173) та 49 852 ETH ($97 млн). Такі великі переміщення часто привертають увагу трейдерів, оскільки можуть бути пов’язані з ребалансуванням портфелів, обслуговуванням біржових продуктів або підготовкою до торгів, хоча це не обов’язково означає негайний розпродаж. Разом із тим дані ETF‑ринку підтверджують загальну тенденцію зниження ризикового апетиту серед інституцій. За тиждень до 19 лютого спостерігалися чисті відтоки з біткоїн‑ і ETH‑ETF загальною сумою сотні мільйонів доларів, що свідчить про вихід капіталу з цих продуктів напередодні подальших рухів ціни.

У той же час є й інша картина: частина великих гаманців за останні місяці відновила свої резерви BTC до рівнів, що передували падінню у жовтні 2025 року, додаючи сотні тисяч монет до своїх запасів. Це може свідчити про те, що не всі великі гравці одночасно розпродають — деякі здійснюють довгострокове накопичення, а потоки на біржі компенсуються виходами у холодні гаманці.

Тим часом, споживацька тривога навколо майбутнього Bitcoin досягла чергового піку: на Google Trends кількість пошукових запитів “Bitcoin going to zero” — тобто “Біткоїн обнулиться” — виросла до максимуму з листопада 2022 року після краху біржі FTX, показавши найвищий інтерес за останні кілька років. Цей показник досяг значення 100, що означає пік популярності пошукового запиту. Аналітики відзначають, що подібні сплески інтересу до фрази “Bitcoin to zero” у минулому часто збігалися з фазами максимального песимізму на ринку та локальних мінімумів цін. Наприклад, під час глибокої кризи 2022 року, коли BTC опускався до $15 тис., подібний рівень пошукової активності фіксувався тоді ж, після чого ціна пізніше відновлювалася.





Джерело: Х, Phemex