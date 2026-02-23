banner
Новини Крипто 23.02.2026 comment views icon

“Кити” активно розпродають BTC та ETH, а в Гуглі шукають “Біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

“Кити” активно розпродають активи BTC та ETH, а в Гуглі шукають “біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?
Depositphotos

Аналітики CryptoQuant повідомляють, що на останньому тижні показник Exchange Whale Ratio (вимірює частку великих депозитів у загальному обсязі коштів, що надходять на криптовалютні біржі), досяг 0,64 — найвищого рівня з 2015 року. Такий показник не є прямою гарантією падіння курсу, але вказує на посилення тиску пропозиції на ринку.


Для біткоїна це означає, що значна частина всіх BTC‑депозитів на біржі припадає на десяток найбільших транзакцій, що часто інтерпретується як сигнал до потенційного продажу активів великими гравцями. Паралельно з цим на найбільшому криптовалютному майданчику Binance, за даними інших on‑chain джерел, середній обсяг великих депозитів BTC протягом останніх 30 днів досяг приблизно $8,3 млрд, що є максимумом за два роки, і частка великих гаманців у цих потоках також суттєво зросла. Така активність часто супроводжує періоди підвищеної волатильності або переходу ринку до нової фази.

“Кити” активно розпродають активи BTC та ETH, а в Гуглі шукають “біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?
Дані: Х

У цей самий час інституційні гравці також проявляють значну активність. Дані блокчейну свідчать, що керована активами компанія BlackRock перевела на біржу Coinbase 2 563 BTC ($173) та 49 852 ETH ($97 млн). Такі великі переміщення часто привертають увагу трейдерів, оскільки можуть бути пов’язані з ребалансуванням портфелів, обслуговуванням біржових продуктів або підготовкою до торгів, хоча це не обов’язково означає негайний розпродаж. Разом із тим дані ETF‑ринку підтверджують загальну тенденцію зниження ризикового апетиту серед інституцій. За тиждень до 19 лютого спостерігалися чисті відтоки з біткоїн‑ і ETH‑ETF загальною сумою сотні мільйонів доларів, що свідчить про вихід капіталу з цих продуктів напередодні подальших рухів ціни.

“Кити” активно розпродають активи BTC та ETH, а в Гуглі шукають “біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?
Перекази BlackRock / Дані: Arkham & Crypto World

У той же час є й інша картина: частина великих гаманців за останні місяці відновила свої резерви BTC до рівнів, що передували падінню у жовтні 2025 року, додаючи сотні тисяч монет до своїх запасів. Це може свідчити про те, що не всі великі гравці одночасно розпродають — деякі здійснюють довгострокове накопичення, а потоки на біржі компенсуються виходами у холодні гаманці.

“Кити” активно розпродають активи BTC та ETH, а в Гуглі шукають “біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?
Дані: Google Trends

Тим часом, споживацька тривога навколо майбутнього Bitcoin досягла чергового піку: на Google Trends кількість пошукових запитів “Bitcoin going to zero” — тобто “Біткоїн обнулиться” — виросла до максимуму з листопада 2022 року після краху біржі FTX, показавши найвищий інтерес за останні кілька років. Цей показник досяг значення 100, що означає пік популярності пошукового запиту. Аналітики відзначають, що подібні сплески інтересу до фрази “Bitcoin to zero” у минулому часто збігалися з фазами максимального песимізму на ринку та локальних мінімумів цін. Наприклад, під час глибокої кризи 2022 року, коли BTC опускався до $15 тис., подібний рівень пошукової активності фіксувався тоді ж, після чого ціна пізніше відновлювалася.

У соцмережах знайшли зв’язок між падінням біткоїна та арештами відомих крипто-СЕО


Джерело: Х, Phemex

Популярні новини

arrow left
arrow right
Геніально чи rug pull? Караоке-реклама криптобіржі Coinbase з Backstreet Boys стала найгучнішим криптоспотом Супербоула
Чи буде біткоїн по $3? Аналітики обговорили наслідки гіпотетичного зламу гаманців Сатоші Накамото
"Не виключаємо, але поки не готуємось": СЕО monobank про введення криптовалют
Джеффрі Епштейн був знайомий с Сатоші Накамото, проте не радив інвестувати у біткоїн та засуджував "пампи" криптотокенів
Зрада по-американськи: родина Трампів таємно продала майже половину криптоплатформи WLF шейху ОАЕ
Майнінг — все: собівартість видобутку біткоїна перетнулася з ринковою ціною
Криптовалютна біржа Toobit проводить кампанію-гру Christmas Trading Showdown з призовим фондом 1 млн USDT
Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці
Новий рекорд Ethereum: вперше в історії понад 50% всіх монет перебуває у стейкінгу
Лише 1% трейдерів Pump.fun заробляють понад $500 — решта в мінусі
Криптоентузіаст купив 100 смартфонів Solana Seeker і отримав $3,33 млн прибутку на аірдропі токену SKR
“Ми більше не біткоїн-компанія”: піонер майнінгу Bitfarms остаточно перейшла у ШІ, її акції одразу злетіли на 17%
За 2025 рік родина Трампів заробила на криптовалютах майже $1,5 млрд
2025 рік став провальним для нових токенів: майже 85% проєктів були збитковими
Криптобіржа Bybit запускає IBAN-рахунки і фактично стає необанком
Соло-майнер біткоїна заробив майже $290 000: видобув блок на обладнанні за $90
Історичний рекорд: у 2025 році "вмерли" 11,6 млн токенів – це понад 86% всіх провалів за останніх 5 років
Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку
Найстаріший майнінг-пул Bitcoin відзначає 15-річчя: він видобув біткоїнів на $115 млрд і збільшив потужність хешрейту у 255 млрд разів
Заплатив за товар вартістю майже 100 тис. грн недійсними криптотокенами: поліцейські викрили жителя Одеси у шахрайстві
Аналітики a16z поділилися 17 головними крипто-ідеями 2026 року
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати