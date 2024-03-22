«Київстар» спростив підключення eSIM контрактним абонентам — замовити електронну SIM-карту тепер можна повністю онлайн (ідентифікація через сервіс НБУ BankID, або застосунок «Дія»).

Без відвідування магазинів з паспортом

Раніше для eSIM контрактним абонентам потрібно було особисто відвідувати магазин з паспортом або підписувати документи через кур’єра, тож «Київстар» першим впровадив таку можливість саме для контрактної форми обслуговування.

Варто зазначити, що можливість переходу на eSIM онлайн доступна також у конкурентів — «Vodafone Україна» та lifecell. Обидва оператори пропонують підключення eSIM не лише у своїх застосунках, а й також у monobank. Але лише для клієнтів передплати, а клієнтам контракту чи корпоративним потрібно з оригіналом паспорта або з цифровим в «Дія» обов’язково відвідувати магазин/контакт-центр. Тож найбільший оператор телекомунікацій України із 23,9 млн абонентів тут обійшов конкурентів.

eSIM з контрактом «Київстар» — як замовити послугу онлайн

Скористатися новою послугою віддаленого підключення eSIM можуть також абоненти, які перебувають закордоном. Сама процедура максимально проста: потрібно обрати з переліку (галерея нижче) підхожий тариф на сайті магазину Київстар. Потім за допомогою BankID чи Дії завантажити необхідні документи, заповнити форму і підписати контракт онлайн за допомогою графічного підпису. Далі просканувати отриманий QR-код для активації eSIM та завершити налаштування на смартфоні. І, звісно, смартфон має підтримувати цю саму eSIM.

Актуальні Контрактні тарифи «Київстар» для eSIM

Для нових абонентів пропозиції eSIM з контрактом стартують від 150 грн/міс і сягають 500 грн/міс залежно від тарифу та його наповнення. До кінця березня діятиме тимчасова промоакція — підключення або перейти на контрактний номер за 1 грн, а наступні 3 місяці сплачувати за акційною ціною (знижка становить 20% від звичайної ціни).

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До речі, можливість переходу на eSIM зі збереженням старого контрактного тарифу та його умов для наявних абонентів теж передбачена. Щоправда, механізм інший — потрібно авторизуватися у застосунку «Мій Київстар», перейти у розділ Допомога та вибрати пункт Живий чат. Після цього зробити заявку для переходу на eSIM, сама послуга — безоплатна.

«Київстар» окремо зазначає, що 337 тис. абонентів вже перейшли на eSIM, а eSIM з контрактною формою обслуговування наразі використовує 75 тис. користувачів. Спрощена процедура має значно посприяти популяризації eSIM та контракту заразом.

Ключові переваги eSIM та контракту

Серед головних переваг eSIM — вищий рівень захисту (віртуальну карту неможливо викрасти чи загубити), зокрема й від шахрайської схеми з перевипуском картки та додаткові функціональні можливості: як-от дистанційна активація та підтримка кілька профілів — до 10 номерів (залежить від налаштувань виробника). Також eSIM не має строку давності, тож її не треба оновлювати.

Щодо контракту, мабуть, єдиною відчутною перевагою цієї форми над передплатною є «чесна» місячна тарифікація Плата за тариф зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця замість 28-денної. Серед інших плюсів — можливість під’єднати до 5 номерів на один рахунок, відстрочка платежу, і загалом цікавіше наповнення тарифів, але тут все залежить від індивідуальних потреб кожного.

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