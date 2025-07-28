Легендарний рожевий Cadillac від Mary Kay став електричним — модель OPTIQ отримають найуспішніші продавчині

Pink Cadillac OPTIQ / YouTube Mary Kay

Ікона стилю й успіху Mary Kay — рожевий Cadillac — отримав електричну версію. На щорічному семінарі Mary Kay у Шарлотті компанія вперше представила електричний Pink Cadillac OPTIQ, що символізує «оновлене бачення» розвитку бренду у 2025 році. Автомобіль має стати новим символом сталого розвитку для Mary Kay, але водночас зберігає історію й унікальність, яка десятиліттями надихала її найкращих продавчинь.

Cadillac кольору Pink Pearl, створений спеціально для Mary Kay, вперше з’явився у 1968 році. Тоді засновниця бренду Мері Кей Еш придбала купе Cadillac De Ville і перефарбувала його в тон фірмової палітри помади й тіней. Відтоді рожеві Cadillac стали одним із найпрестижніших символів досягнення в мережі продажів Mary Kay. Їх отримують лише ті, хто продемонстрував високі результати, лідерство, постійну відданість справі та підтримку інших у команді. За даними GM Authority, у 2001 році для отримання рожевого Cadillac потрібно було зробити щонайменше $102 тис. річного продажу.

Тепер цей символ отримує новий вимір — екологічний. За словами CEO компанії Раяна Роджерса, перехід на електротягу втілює ідею еволюції бренду:

«Протягом десятиліть рожевий Cadillac від Mary Kay символізував досягнення, прагнення та силу визнання. З появою повністю електричного OPTIQ ми вшановуємо цю культову спадщину, одночасно роблячи крок у трансформаційне майбутнє — на основі нашої прихильності до сталого розвитку та прагненню надихати та відзначати досягнення наших незалежних торгових представників для майбутніх поколінь».

Новий Pink Cadillac OPTIQ зберігає впізнаваний зовнішній вигляд із фірмовим рожевим кольором, але отримав сучасний дизайн і передові технології. Mary Kay також наголошує, що новинка зменшить вуглецевий слід і продовжить надихати тих, хто будує свою кар’єру в компанії.

Традиційно автомобіль не є подарунком у буквальному сенсі. Компанія Mary Kay оплачує його дворічну оренду для продавчинь, які досягли потрібного рівня. Які саме умови стосуватимуться OPTIQ, поки що не розголошено.

Також компанія не повідомляє технічні характеристики Pink Cadillac OPTIQ: потужність двигуна, місткість батареї, запас ходу тощо. Та кого це взагалі цікавить, якщо є стильна рожевенька машинка (зі стразіками?). Проте можна припустити, що окрім брендування кольором, інших змін в стандартну версію не внесли.

Стандартний Cadillac OPTIQ — це стартова модель середньорозмірного електричного кросовера в лінійці бренду. Авто оснащене двомоторною системою повного приводу, загальною потужністю 300 к.с. і крутним моментом 480 Н·м. Місткість батареї становить 85 кВт·год. Електромобіль модельного ряду 2025 року має орієнтовний запас ходу до 486 км на одному заряді.

Авто має довжину 4821 мм, ширину 1913 мм, висоту 1644 мм та колісну базу 2946 мм. Об’єм багажника становить 736 л або 1614 л (зі складеними сидіннями).

Оснащення від Cadillac включає фірмову систему допомоги водієві Super Cruise, 33-дюймовий вигнутий LED-дисплей і повну інтеграцію Google (Google Assistant, Maps, Play). Аудіосистема AKG Studio має 19 динаміків із підтримкою Dolby Atmos. Чи є якісь додаткові бонуси оснащення від Mary Kay, невідомо.

Ціна стандартного Cadillac OPTIQ починається з $54390.

Джерело: electrek, cadillaclaval