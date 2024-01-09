Lenovo поєднала Windows і Android в одному пристрої

Lenovo випустила пристрій «2 в 1» — ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, що використовує сенсорний інтерфейс Android у режимі планшета, й операційну систему Windows за звичайного ноутбучного застосування, щоб, так би мовити, отримати найкраще з обох світів.
У режимі ноутбука ThinkBook Plus Hybrid працює як звичайний ноутбук з Windows. Але якщо від’єднати дисплей від ноутбука, він перетворюється на Android-планшет. Нижня частина пристрою (половина Windows) — має процесор Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативної пам’яті, твердотільний накопичувач на 1 ТБ і акумулятор ємністю 75 Вт*год. Верхня половина має процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ флеш-пам’яті та акумулятор на 38 Вт*год. В них єдиний 14-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2,8K.
Зараз два комп’ютери, притиснуті один до одного, не дуже добре взаємодіють один з одним, передає The Verge. Якщо підготувати велику презентацію в режимі Windows, не можна просто витягнути планшет і продовжити роботу над презентацією — доведеться вручну обмінюватися файлами або переміщати їх між ОС. Наразі це фактично два комп’ютери: половина з Windows для роботи, а половина з Android — для перегляду контенту на 14-дюймовому планшеті.
Очікується, що гібридний ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid надійде в продаж у другому кварталі цього року і коштуватиме близько $1999.
Lenovo також продемонструвала наступне покоління Lenovo ThinkBook 16p. В 5 поколінні може оснащуватися процесором Intel 14-го покоління (до i9) і відеокартою до Nvidia GeForce RTX 4060, цей 16-дюймовий ноутбук має набір магнітів і штифтів на задній панелі, які Lenovo називає Magic Bay. Це дає змогу закріплювати на ноутбуці аксесуари, зокрема стилус, або нову 4K вебкамеру Lenovo Magic Bay Studio.
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ThinkBook 16p Gen 5 надійде у продаж наприкінці цього кварталу за ціною від $1599. Magic Bay Studio з’явиться у квітні за ціною 199,99 долара.
ThinkBook 13x Gen 4 — це легкий 13-дюймовий ноутбук. Він важить трохи менш як 1 кг завдяки магнієвому корпусу і працює на нових процесорах Intel Meteor Lake, живлячися від великої батареї на 74 Вт*год. Має надійти у продаж десь у цьому кварталі й коштуватиме від $1399.