LG тестує 6G а в терагерцовому діапазоні — вдалося передати дані на 320 м

Компанія LG продемонструвала передачу та прийом даних 6G у терагерцовому діапазоні хвиль на відстані 320 м поза приміщенням. Рекорд був поставлений 7 вересня у Інституті прикладної фізики Fraunhofer (Берлін) у діапазоні частот від 155 ГГц до 175 ГГц. Демонстрація стала значним поступом у порівнянні з останнім публічним тестом LG у серпні 2021 року, коли передача даних по 6G відбулася на відстань 100 м.
Щоб обійти обмеження, що накладаються малою довжиною хвилі, LG та інститут Фраунгофера спільно розробили підсилювач потужності та малошумний приймач для покращення якості вхідного сигналу. Багатоканальний підсилювач потужності LG, який використовувався у останньому тесті, мав вихідну потужність понад 20 дБм, що набагато вище, ніж підсилювач ~5 дБм, що використовувався у попередній демонстрації.
Доктор Кім Бен Хун, технічний директор та виконавчий віце-президент LG Electronics, зазначив, що демонстрація наближає дослідників до реалізації швидкостей 6G в 1 Тбіт/с у містах та на відкритій місцевості.
Поки що LG не повідомила, якої швидкості вдалося досягти при тестуванні. Компанія розкриє повні результати своїх випробувань та представить огляд технології на майбутньому Гранд-саміті 6G, який відбудеться 23 вересня у науковому парку LG у Сеулі.
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До комерційної реалізації 6G ще багато років. У своєму прес-релізі LG повідомила, що обговорення мережевого стандарту не розпочнеться до 2025 року. Комерціалізація технології намічено на 2029 рік.
Не можемо не навести тут коментар читача цієї новини на TechSpot:
«Зупиніться. Просто… СТОП, будь ласка. Нам це поки що не потрібно. Ви можете транслювати відео 4K через 5G з гарним сигналом. Чи можемо ми натомість отримати більше часу автономної роботи, простіші інтерфейси користувача та телефони, котрі легко переробляти?»