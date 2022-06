Netflix нарешті дав «зелене світло» другому сезону серіалу «Гра в кальмара» / Squid Game

Netflix офіційно підтвердив, що нашумілий корейський трилер про ігри на виживання «Гра в кальмара» / Squid Game отримає другий сезон, та опублікував перший 10-секундний тизер разом з першими деталями щодо сюжету.

Перший сезон серіалу «Гра в кальмара» / Squid Game вийшов у 2021 році та мав приголомшливий успіх — за 17 днів із моменту релізу шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів, що на той час стало абсолютним рекордом Netflix. Ще наприкінці 2021 року Хван Дон Хьок підтвердив початок робіт над новим сезоном і пообіцяв повернути у сюжет головного героя першого сезону Сон Гі Хуна. В січні топменеджмент Netflix підтвердив, що Squid Game точно отримає продовження та покладе початок всесвіту, проте формальний анонс відбувся тільки зараз.

