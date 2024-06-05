Серіал «Зоряні війни: Аколіт» дебютував з 88% на Rotten Tomatoes: «Найцікавіший проєкт Star Wars з часів “Останніх джедаїв”»

На Disney+ 4 червня дебютували перші два епізоди нового серіалу з всесвіту Star Wars, а з ними вийшли перші журналістські та глядацькі рецензії. Критики здебільшого позитивно оцінили «Аколіт», відзначивши серіал загальною оцінкою у 88% на Rotten Tomatoes, тоді як глядачі були більш суворими, поставивши скромні 52%.

Критики у відгуках здебільшого позитивно згадують про шоу (деякі навіть називають його кращим з часів «Останніх джедаїв»), відзначаючи цікаву постановку, історію та гру акторів, однак також говорять про незграбність певних елементів, зокрема комедійних, які вдаються не завжди.

Ерік Ґолдман, IGN: «У вас є класний екшн і надійна установка, коли Мей націлена на чотирьох конкретних джедаїв з причин, які початково невідомі. Однак є багато елементів «Аколіта», які також здаються незграбними, коли справа доходить до особливостей оповідання. Крім того, багато комедійних стьобів не вдаються».

Алісон Герман, Variety: «Аколіт поєднує в собі класичні елементи, які надають «Зоряним війнам» вічної привабливості, з новими доповненнями до канону, сильним основним акторським складом і жвавим темпом. Шоу також підкреслює урок, який «Зоряні війни» винесли самі в минулому: вам не потрібно переробляти елементи головного оповідання, щоб зробити його відгалуження переконливими».

Стейсі Генлі, The Gamer: «Аколіт — найцікавіший проєкт Star Wars з часів «Останніх джедаїв». Замість того, щоб переписувати важливі події чи навіть давати нам новий погляд на головні моменти «Зоряних війн», «Аколіт» стає абсолютно свіжим. Кожен персонаж новий, а історія досить невелика за масштабом».

«Зоряні війни: Аколіт» розповідає про події, що відбувалися наприкінці Епохи Розквіту Республіки приблизно за 100 років до подій фільму «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза» (1999). Згідно з офіційним синопсисом: «дівчина, яка колись була падаваном, та її майстер-джедай розслідують серію злочинів, однак на їхньому шляху до розгадки постає куди більш небезпечна сила, ніж вони могли уявити».

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Шоуранеркою та виконавчою продюсеркою шоу виступає Леслі Гедленд («Матрьошка»), а головні ролі виконали Амандла Стенберг («Голодні ігри»), яка грає одразу двох персонажів, Лі Чон Че («Гра в кальмара»), Менні Джасінто, Джоді Тернер-Сміт, Дафні Кін, Ребека Гендерсон, Чарлі Барнетт, Дін-Чарльз Чепмен і Керрі-Енн Мосс.

Наразі на Disney+ доступні перші два епізоди, решта — виходитимуть щовівторка до 16 липня включно (загалом їх 8).