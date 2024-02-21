lifecell запустив нові пакети з умовно безлімітним інтернетом на YouTube, Spotify, Telegram та інші сервіси — можна заощадити до 37%

lifecell у нестримному прагненні переманити в Київстар та Vodafone Україна якомога більше абонентів вигадує все нові й нові пропозиції. У новій такій спробі оператор запустив низку послуг з умовно безлімітним інтернетом на окремі популярні сервіси — соцмережі, месенджери та потокове мультимедіа. Йдеться про окремі пакети на 90 й 180 днів, які пропонуються з економією до 37% порівняно до купівлі 4-тижневих пакетів послуг окремо.

Які нові послуги пропонує lifecell

Нові послуги, за словами lifecell, спеціально розроблені для абонентів, які звикли проводити багато часу онлайн, спілкуючись та розважаючись. Загалом оператор пропонує шість нових послуг:

«Online спілкування. Пакет Premium L» на 90 днів за 120 грн та «Online спілкування. Пакет Premium XL» на 180 днів за 200 грн — необмежений обсяг інтернет-трафіку при використанні соціальних мереж та месенджерів Facebook, Instagram, X, Viber, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Telegram, Signal. Код для замовлення — *244#

«TikTok Безліміт L» на 90 днів за 120 грн та «TikTok Безліміт XL» на 180 днів за 200 грн —безлімітний обсяг інтернет-трафіку на TikTok на період дії пакета послуг. Код для замовлення — *305#

«Відео+Музика Безліміт L» на 90 днів за 120 грн та «Відео+Музика Безліміт XL» на 180 днів за 200 грн — необмежений обсяг інтернет-трафіку на YouTube, YouTube Music, YouTube Kids, Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud, Shazam та TuneIn Radio на період дії пакета послуг. Код для замовлення — *303#.

Важливий нюанс, який замовчує оператор в пресрелізі, проте згадує в повному описі на сайті — безліміт на інтернет (за технологією 2G (EDGE), 3G або 4G залежно від покриття) є умовним: Перші 30 ГБ надаються без обмеження швидкості, далі — на швидкості до 1 Мбіт/сек, без обмеження обсягу трафіку. Це загалом усталена практика серед операторів, і не тільки українських. Так, це так собі розрада, але просто зважайте на ці умови, приймаючи рішення щодо замовлення послуги.

Детальні умови за кожною пакетною послугою — доступні на офіційному сайті.

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