Фінальний трейлер «Світ Юрського періоду: Відродження» — D-Rex, мутадони і сцена, яку вирізали в 90-х

«Світ Юрського періоду: Відродження»

«Світ Юрського періоду: Відродження» отримав фінальний трейлер, який повертає фанатів до витоків франшизи. І на додачу показав купу міксованих динозаврів.

Однією з таких нових істот став D-Rex (офіційно Distortus Rex), якого режисер Герат Едвардс називав гібридом. За його словами, динозавр «виглядає так, ніби тиранозавра створював Герберт Гігер, а потім він переспав з Ранкором Ранкор — це велетенське хижакоподібне створіння з всесвіту Star Wars. Воно походить з планети Датомир, але зустрічається і на інших світах». Ще одна новинка — мутадони, суміш птерозавра та раптора, які літають і атакують зграйно.

Крім епічних створінь, окрему увагу трейлер приділяє екшн-сценам. Найбільше виділяється епізод на річковому плоті — цей культовий момент з першого роману Майкла Крайтона не потрапив до фільму Спілберга 1993-го року. Сцену банально вирізали. І ось через понад 30 років епізод потрапить на екрани. За словами сценариста Девіда Кеппа, саме зараз вона «нарешті знайшла своє місце».

Увесь фільм розгортається на забороненому острові, якій раніше був територією дослідницького центру «Парку Юрського періоду». Команда, яку очолює героїня Скарлетт Йоханссон, вирушила на місію для пошуку ліків. Звичайно, що все пішло шкереберть. А ще їм «на голову впала» випадкова родина, чий човен перекинули водні динозаври. Усі вони намагаються вижити серед найстрашніших гігантських монстрів — від класичних хижаків до нових мутованих створінь.

Дія стрічки розгортається через п’ять років після «Світ Юрського періоду: Домініон», який став найдорожчим фільмом в історії. Екологія планети більше не підходить для динозаврів, тому тих, хто вижив зібрали в екваторіальні біосфери. Там панує вологий клімат і тропічні локації. І десь там живуть три ключові істоти з суші, моря й повітря, чиє ДНК може допомогти людству створити ліки нового покоління.

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Головні ролі у фільмі зіграли Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейлі та Махершала Алі. Режисер — Гарет Едвардс («Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія»), сценарій написав Девід Кепп — автор оригінального сценарію до «Парку Юрського періоду».

Фільм виходить на великі екрани 2 липня 2025 року.

Джерело: IGN