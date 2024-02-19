Лінда Гамільтон (найвідоміша роллю Сари Конор) не дивитиметься 5-й сезон «Дивних див» (Stranger Things) через свою в ньому участь

Хоча зірка 5-го сезону «Дивних див» (Stranger Things) Лінда Гамільтон, готується до подорожі до Хокінса, штат Індіана, вона не дивитиметься фінальний сезон, хоча є фанаткою цього серіалу Netflix у стилі 80-х.

Акторка поділилася, що хоча вона «насолоджувалася» кожним сезоном серіалу, але участь у фінальному сезоні «зіпсує» враження від його перегляду.

Коли ти купуєшся на щось, ти не бачиш себе в цьому. Тому я думаю, що це зруйнувало шоу для мене. Я ніколи не дивлюся [проєкт], якщо вже в ньому беру участь. Це б повністю вивело мене з реальності, якби я побачила там себе. Тому я не дивитимуся [5-й сезон]. — пояснила Гамільтон.

Акторка — одна з небагатьох, які приєдналися до популярного науково-фантастичного серіалу для його фінального сезону. Її роль, однак, тримається в таємниці від глядачів — навіть шоуранери Росс і Метт Даффер дали Гамільтон лише «форму персонажа, але не історії», передає Variety.

Гамільтон зазначила, що вона чудово проводить час у серіалі, знімання якого розпочалося 8 січня. Офіційний Instagram Stranger Things опублікував фото всього акторського складу в перший день зйомок.

Хоча виробництво сезону вже йде повним ходом, поки що немає жодних новин про те, коли фінал вийде на Netflix. Оскільки страйки в Голлівуді зупинили багато кіно- і телепродукції, малоймовірно, що 5-й сезон дебютує раніше 2025 року.

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