Лінійка iPhone, ймовірно, у 2024 році отримає дорожчу та висококласну версію Ultra

Під час телеконференції з інвесторами генеральний директор Apple Тім Кук зробив імпровізоване зауваження, яке може багато розповісти про плани компанії.

Кук ставив питання про те, чи є зростання середньої роздрібної ціни iPhone стійким. Зрештою, топова модель, яка у 2017 році коштувала $1150 (iPhone X із 256 ГБ пам’яті), тепер коштує $1600 (iPhone 14 Pro Max із 1 ТБ пам’яті). Глава Apple дав відповідь на це запитання. На його думку, підвищення цін не є проблемою. Насправді споживачів можна було б переконати витратити ще більше.

«Я думаю, що люди дійсно готові напружитися, щоб отримати найкраще, що вони можуть собі дозволити в цій категорії», – сказав Тім Кук.

Він додав, що iPhone став «невід’ємною частиною» життя людей. За його словами, тепер споживачі використовують цей пристрій для здійснення платежів, управління розумними побутовими приладами, контролю свого здоров’я та зберігання банківських даних.

Хоча Кук не сказав, чи очікує він подальшого підвищення цін на смартфони Apple, він навів гарний аргумент на користь того, чому навіть більш висококласні iPhone можуть мати сенс, особливо якщо вони надають нові функції.

Курс ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Усередині Apple вже велися обговорення з приводу додавання iPhone вищого класу до своєї лінійки смартфонів. І компанія вже впроваджує суттєві відмінності між стандартними моделями iPhone та покращеними версіями Pro, даючи споживачам привід платити більше.

Коли цього року з’явиться iPhone 15, Apple ще більше диференціює пристрої за допомогою матеріалів, процесорів та камер. У тому числі модель Pro Max отримає перископічний об’єктив, який забезпечить покращений оптичний зум.

За чутками, план Apple полягав у тому, щоб зробити різницю між моделями Pro і Pro Max ще більш помітною, назвавши свою топову версію смартфона Ultra. Apple вже використовувала цю назву для спортивного розумного годинника високого класу і топової версії процесора M1. Але замість того, щоб перейменовувати Pro Max на Ultra, Apple могла б додати ще одну версію iPhone вищого класу поверх обох моделей Pro. Усередині компанії велися відповідні обговорення, і додаткова преміальна версія iPhone Ultra можливо з’явиться з випуском лінійки 2024 року.

Це, безумовно, може призвести до зростання ціни, але споживачам потрібна причина переходу на дорожчу версію. На цей час неясно, чим відрізнятиметься ця топова модель. Ймовірно, вона запропонує додаткові покращення камери, швидший чип і більший дисплей. Наприклад, Apple може вивести на ринок складаний смартфон. Також можуть бути реалізовані інші перспективні функції, недоступні у «бюджетніших» смартфонах Apple.

Зазначимо, що Samsung вже застосувала такий підхід у своєму телефоні Ultra. Ця модель пропонує більше камер та більше мегапікселів у головній камері, більшу батарею, більший екран, підтримку стилуса, додаткову пам’ять та інший дизайн. Крім того, Samsung пропонує два типи складаних смартфонів.

Джерело: bloomberg