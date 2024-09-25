Luxeed R7 – конкурент Tesla Model Y від Huawei та Chery із запасом ходу до 800 км та ціною від €33,3 тис.

Бренд Luxeed, що підтримується Huawei та Chery, анонсував новий повністю електричний кросовер R7, який виглядає справжнім конкурентом Model Y. Разом з тим він пропонує більший перелік функцій.

Luxeed R7 постачається в чотирьох комплектаціях: Pro, два варіанти Max та Ultra. Перші три версії мають лише один електродвигун, встановлений ззаду. Модель Luxeed R7 Ultra оснащена двома електродвигунами. Варіантів батареї два – місткістю 82 кВтгод та 100 кВтгод. Вони забезпечують запас ходу до 667 км та 802 км згідно з циклом CLTC, відповідно.

Електромобіль заснований на платформі Huawei Giant Whale 800V та має довжину 4956 мм. Luxeed R7 також оснащено інтелектуальним шасі Tuling від Huawei, що забезпечує інтелектуальне розпізнавання дороги й оптимізацію до дорожніх умов.

Деякі комплектації додатково пропонують систему допомоги водієві Qiankun ADS 3.0. Серед іншого вона підтримує такі функції, як паркування автомобіля персоналом та виклик.

Онлайн-курс “Директор з маркетингу” від Laba. Як оптимізувати маркетинг-функцію, створити сильну команду та впевнено виводити продукт на нові ринки — навчить Head of Marketing and Growth з 18-річним досвідом у стратегічному маркетингу. . Детальніше

Ціна Luxeed R7 становить €33290 за комплектацію Pro, €38420 та €41000 за версії Max та €43550 за повнопривідну модель Ultra. З такими цінами виробник має приблизно €3800 збитків на продажі кожної одиниці. Ситуація може покращитися при нарощуванні обсягів виробництва.

Джерело: arenaev