«Лицар сімох королівств» — перший тизер нового спінофу «Гри престолів» з Пітером Клеффі у ролі Лицаря Дунка

Сюжет серіалу розгортатиметься за століття до подій «Гри престолів» і адаптуватиме оповіді Джорджа Р.Р. Мартіна про пригоди Дунка (Сера Дункана Високого, майбутній Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом Король Ейгон V Таргарієн).

Стримінг Max оприлюднив відеоанонс із серіалами, що дебютують у 2025 і 2026 році та серед іншого показав перші тизери другого сезону The Last Of Us та нового серіалу під назвою «Лицар сімох королівств» / A Knight of the Seven Kingdoms. Кілька секунд відео чергового спінофу «Гри престолів» дозволяють детальніше роздивитися персонажа Пітера Клеффі (Дунк), а також показують деякі знайомі декорації.

Meet Dunk and Egg. A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Егга зіграє Декстер Сон Ансел, а серед решти оголошеного акторського складу: Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроуфорд (Танселл), Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) і Сем Спруел (Мейкар Таргарієн).

Режисером трьох із шести епізодів виступить Сара Адіна Сміт («Уроки хімії»), а решти — Овен Гарріс («Чорне дзеркало»). Сценарій писали Мартін та Айра Паркери («Симпатик», «Дім дракона»), а Раян Кондалл («Дім дракона») приєднався в ролі виконавчого продюсера.

Перший сезону серіалу «Лицар сімох королівств» відбуватиметься приблизно за 100 років до подій «Гри престолів» і через 100 років після подій «Дому дракона». Дунк і Егг, подорожуючи Вестеросом, прибудуть на змагання, де зустрінуться з кількома членами династії Таргарієнів.

«За століття до подій «Гри престолів» два герої блукали Вестеросом… молодий, наївний, але відважний лицар, сер Дункан Високий, і його сквайр, Егг. Дія відбувається в епоху, коли рід Таргарієнів все ще тримає Залізний трон, а пам’ять про останнього дракона ще не вийшла з пам’яті живих. На цих неймовірних друзів чекають великі долі, могутні вороги та небезпечні подвиги», — з офіційного синопсису.

«Лицар сімох королівств» дебютує на Max у 2025 році (поки без точної дати).

Раніше Джордж Р.Р. Мартін підтвердив, що у розробці перебуває одразу сім шоу з всесвіту «Гри престолів»: зокрема «10 000 кораблів» та серіал про Ейгона Завойовника.

Наразі на Max транслюється другий сезон серіалу «Дім дракона» — вчора вийшов останній епізод (в українській озвучці його також вже можна переглянути на Megogo).

