Спіноф «Гри престолів»: серіал про Ейгона «Завойовника» Таргарієна у роботі в сценариста «Бетмена»

Як повідомляє The Hollywood Repoter, HBO співпрацює з Метсоном Томліном для створення чергового серіалу зі всесвіту «Гри престолів» — раніше сценарист брав участь у створенні «Бетмена» Метта Рівза, а також є співавтором продовження 2025 року.

Томлін також написав комікс-екшн про Кіану Рівза BRZRKR і мультсеріал «Термінатор», який транслює Netflix.

Серіал, який по суті є прямим приквелом «Дому Дракона», розповідатиме історію кривавого та жорстокого завоювання Вестероса Ейгоном I Таргарієном. Події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому Дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів».

З моменту виходу фінальної серії «Гри престолів» у 2019 році було розроблено кілька приквелів і принаймні один сиквел, хоча деякі вже вважаються неактивними. На цей час вийшов перший сезон «Дома дракона» (другий очікуємо цього літа), і цього року стартує розробка «Лицаря семи королівств» — серіалу, заснованого на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна про Лицаря Дунка (Сер Дункан Високий — згодом Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом короля Ейгона V Таргарієна).