«Людина-павук: Додому шляху нема» повторно вийде в прокат — це буде «веселіша» версія з додатковими матеріалами

«Людина-павук: Додому шляху нема» / Spider-Man: No Way Home, який вийшов минулого року та встановив низку касових рекордів, вже цьогоріч повернеться у широкий прокат — Marvel та Sony вирішили показати розширену та «веселішу» версію кінострічки, щоб подарувати глядачам нові враження поки ті ще не забули події фільму.

Sony не конкретизувала, які саме кадри з’являться в оновленій версії кінокоміксу, яку офіційно називають «The More Fun Stuff Version», але підтвердили плани запустити її у кінотеатрах США з 2 вересня. Пізніше кінострічку покажуть в інших країнах. Чи вийде вона в Україні, поки що невідомо.

«Людина-павук: Додому шляху нема» вперше вийшов у грудні 2021 року і зібрав в усьому світі 1,9 мільярда доларів. Наразі він займає шосте місце рейтингу найкасовіших фільмів в історії кінематографа (без урахування інфляції) та незначно поступається кінострічці «Месники: Війна Нескінченності» зі зборами 2,048 мільярда доларів. Очікується, що вихід у повторний прокат допоможе кінокоміксу подолати планку у 2 мільярди та, ймовірно, увійти до п’ятірки найкасовіших фільмів в історії.

Раніше цього року Sony Pictures випускала повторно «Морбіуса», проте кінокоміксу с Джаредом Лето це не допомогло і він знову провалився.