"Люди вмовляли мене піти з шоу": новий Дамблдор з "Гаррі Поттера" назвав погляди Джоан Роулінг на трансгендерів "незрозумілими"

Джон Літгоу в серіалі "Корона" від Netflix

Актор Джон Літгоу, який зіграє Дамблдора в серіалі “Гаррі Поттер”, висловився про трансгендерні погляди Джоан Роулінг. Він вважає їх “незрозумілими та іронічними”, а також зізнається, що чимало людей вмовляли його піти з проєкту через зв’язок з письменницею.





“Я ставлюся до цієї теми надзвичайно серйозно”, — сказав Літгоу в коментарі Variety. “Вона створила дивовижний канон для молоді, і він проник у свідомість суспільства. Він про добро проти зла, добро проти жорстокості. Я вважаю її погляди [на трансгендерів] іронічними та незрозумілими. Ніколи з нею не зустрічався, вона не бере участі в цій постановці. Але інші люди, з якими я працюю — чудові”.

Літгоу додав, що на оголошення про його приєднання до світу “Гаррі Поттера” чимало знайомих відреагували критично, аж до того, що вмовляли актора відмовитись від роботи над серіалом.

“Це стало важким рішенням. Мені було незручно та неприємно, що люди наполягали на тому, щоб я звільнився з роботи. Я вирішив цього не робити”, — продовжує Літгоу. “В каноні “Поттера” ви не побачите жодних слідів трансфобії. Вона написала книги з добротою та прийняттям. А Дамблдор – прекрасна роль”.

Останніми роками Роулінг стала однією з найвизначніших фігур у дискусії щодо питань трансгендерності. Коментарі Літгоу пролунали після аналогічної заяви Ніка Фроста, який взяв на себе в серіалі роль Геґріда.

“Їй дозволили висловити свою думку, а мені дозволили висловити свою”, — сказав Фрост раніше виданню The Observer. “Вони просто ніяк не збігаються”.

Що стосується самої Роулінг, то нещодавно авторку запитали, чи звільнила б вона Паапу Ессієду, який зіграє Северуса Снейпа в серіалі HBO, через те, що він підписав петицію, яка закликає британську індустрію розваг краще захищати трансгендерну спільноту.





“Я не маю повноважень звільняти актора із серіалу, і я б не скористалася ними, якби мала”, — заявила Роулінг. “Я не вірю в те, що потрібно позбавляти людей роботи чи засобів до існування лише тому, що вони дотримуються юридично захищених переконань, які відрізняються від моїх”.

Нагадаємо, що раніше зірка “Останніх з нас” Педро Паскаль публічно закликав бойкотувати серіал “Гаррі Поттер” через зв’язок із Джоан Роулінг, назвавши її заяви про трансгендерів “лайняними”.

Тим часом в HBO вже офіційно оголосили, що новий “Гаррі Поттер” вийде на початку 2027 року.