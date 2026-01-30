Нік Фрост написав ім'я "Геґрід" 7000 разів, щоб отримати роль в серіалі "Гаррі Поттер"

Нік Фрост в ролі Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" / HBO

Забобони є звичною справою в галузі кінематографа, однак новий Геґрід з серіалу “Гаррі Поттер”, здається, зайшов надто далеко.





Нік Фрост, відомий за комедією “Зомбі на ім’я Шон”, перейняв на себе роль покійного Роббі Колтрейна і зіграє Геґріда в серіалі “Гаррі Поттер”, який адаптуватиме всі 7 книг Джоан Роулінг протягом наступного десятиліття.

В недавньому інтерв’ю актор розповів, що вже давно знайомий із всесвітом, оскільки його родина щороку переглядає фільми на Різдво. Однак під час святкового сезону 2024 року, він якраз проходив проби до серіалу і вигадав для себе “хитрий” трюк, який нібито мав допомоги йому в отриманні ролі.

“Я бачив усі фільми. Ми починаємо дивитись їх всією родиною щороку 20 грудня і закінчуємо через півтора тижня”, — розповідає Фрост. “Тож минулого Різдва я переглянув усі фільми поспіль на каналі Sky Harry Potter Британський канал, який транслює лише фільми про Гаррі Поттера і нічого більше., виписуючи слово “Геґрід” 7000 разів”.

Як бачимо, цей “чаклунський” прийом спрацював. Хоча безперечно, без акторського таланту і візуальної схожості з персонажем, Фрост у серіалі не з’явився б. Окрім цього всього, слова актора дають деяке уявлення про те, скільки часу тривав кастинг на його роль: публічне оголошення відбулось лише у квітні 2025 року, коли розпочались самі зйомки.





Тоді ж Фроста в ролі показали на офіційних кадрах, разом з юним Домініком Маклафліном, який грає Гаррі. Перші витоки зі зйомок вже продемонстрували кадри з подорожжю “хлопчика, що вижив” та Геґріда на Алею Діаґон, Дамблдора на узбережжі, а також візит рудоволосої родини Візлі на станцію Кінгс-кросс. Реліз очікуємо у 2027 році на HBO та HBO Max.

Джерело: IGN