tradfi
Новини Кіно 30.01.2026 comment views icon

Нік Фрост написав ім'я "Геґрід" 7000 разів, щоб отримати роль в серіалі "Гаррі Поттер"

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Нік Фрост написав ім'я "Геґрід" 7000 разів, щоб отримати роль в серіалі "Гаррі Поттер"
Нік Фрост в ролі Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" / HBO

Забобони є звичною справою в галузі кінематографа, однак новий Геґрід з серіалу “Гаррі Поттер”, здається, зайшов надто далеко.


Нік Фрост, відомий за комедією “Зомбі на ім’я Шон”, перейняв на себе роль покійного Роббі Колтрейна і зіграє Геґріда в серіалі “Гаррі Поттер”, який адаптуватиме всі 7 книг Джоан Роулінг протягом наступного десятиліття.

В недавньому інтерв’ю актор розповів, що вже давно знайомий із всесвітом, оскільки його родина щороку переглядає фільми на Різдво. Однак під час святкового сезону 2024 року, він якраз проходив проби до серіалу і вигадав для себе “хитрий” трюк, який нібито мав допомоги йому в отриманні ролі.

“Я бачив усі фільми. Ми починаємо дивитись їх всією родиною щороку 20 грудня і закінчуємо через півтора тижня”, — розповідає Фрост. “Тож минулого Різдва я переглянув усі фільми поспіль на каналі Sky Harry PotterБританський канал, який транслює лише фільми про Гаррі Поттера і нічого більше., виписуючи слово “Геґрід” 7000 разів”.

Як бачимо, цей “чаклунський” прийом спрацював. Хоча безперечно, без акторського таланту і візуальної схожості з персонажем, Фрост у серіалі не з’явився б. Окрім цього всього, слова актора дають деяке уявлення про те, скільки часу тривав кастинг на його роль: публічне оголошення відбулось лише у квітні 2025 року, коли розпочались самі зйомки.


Тоді ж Фроста в ролі показали на офіційних кадрах, разом з юним Домініком Маклафліном, який грає Гаррі. Перші витоки зі зйомок вже продемонстрували кадри з подорожжю “хлопчика, що вижив” та Геґріда на Алею ДіаґонДамблдора на узбережжі, а також візит рудоволосої родини Візлі на станцію Кінгс-кросс. Реліз очікуємо у 2027 році на HBO та HBO Max.

Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до “Гри престолів”, але мріє про “будь-яку роль” в новому “Гаррі Поттері”

Джерело: IGN

Популярні новини

arrow left
arrow right
IMDb назвав кращі фільми та серіали 2025 року: лідирують "Супермен" та "Білий лотос"
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
"Сезон зіпсовано": творець Fallout каже, що "Дивні дива" допустились "критичної" помилки в правилах Dungeons & Dragons
Не "Гра престолів", але весело: критики оцінили "Лицар сімох королівств" у 84% на Rotten Tomatoes
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
Шоураннер серіалу "Лицар сімох королівств" має план на 8-10 сезонів: половина з "малим" Еггом і події через 10 років
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години
"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів
Netflix подовжив серіал-виживач "До останнього самурая" на 2-й сезон
Нова "Гра престолів": Apple зніме фентезі-серіал за книгами Брендона Сандерсона
За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня
Актор "Дивних див" оцінив фінал серіалу "на трієчку" у відгуках Letterboxd
Рейтинг серіалу "Дивні дива" обвалився на 5 сезоні: 58% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,9 бала на IMDb
В серіалі "Розкрадачка гробниць" з Софі Тернер таємно знялася колишня Лара Крофт
"Ти помреш — я помру": Netflix показав трейлер нових епізодів "Дивних див”
Великий спойлер до серіалу "Плюрибус" випадково зберегли на знімках в Google Earth
"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"
Творець серіалу "Плюрибус" розкрив оригінальний фінал для Керол і Манусоса
Краще, ніж в "Локі" та "ВандаВіжен": серіал "Диво-людина" оцінили в 96% на Rotten Tomatoes
Серіал "Володар перснів" завершив зйомки 3-го сезону за 4 місяці: коли реліз?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати