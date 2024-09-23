M-Hero 917 Dragon Armor Edition: потужний електропозашляховик від Dongfeng із запасом ходу до 1032 км

Dongfeng оголосила про випуск нового електричного позашляховика M-Hero 917 Dragon Armor Edition. Автомобіль має ексклюзивний колір Desert Storm Military Yellow і контрастний сріблястий дах.

Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition отримав унікальну вертикальну компоновку решітки радіатора, повністю закриті колеса, широкі крила у військовому стилі, легку передню дугу і багатофункціональний кронштейн запасного колеса ззаду. Кронштейн попередньо оснащений розширювальним портом для флагштока та кронштейном стоп-сигналу високого положення.

Крім того, позашляховик оснащений багатофункціональним заднім буксирувальним гаком і інтегрованим роз’ємом живлення для автофургону. Автомобіль розрахований на буксирування причепу максимальною вагою до 2,5 тонни, що робить його придатним для буксирування фургонів, мотоциклів і човнів. Додаткові конфігурації включають ковпаки коліс, бічні ящики для інструментів, платформи на даху, допоміжні фари дальнього світла, передні та задні габаритні ліхтарі, отвори для буксирування та електричні роз’єми.

В автомобілі використовуються матеріали з вуглецевого волокна аерокосмічного класу, які покривають такі ключові частини, як передній і задній металеві бампери, капот і дах. Вуглецеве волокно займає 22,3% поверхні автомобіля. На зовнішніх кронштейнах позашляховика кріпляться різноманітні інструменти для вуличного використання, зокрема пожежна сокира, паливний бак, лопата та вогнегасник.

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Розміри нового Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition становлять 5052х2150х2059 мм з колісною базою 2950 мм. Автомобіль пропонується у версіях EV (електромобіль) та EREV (електричний автомобіль з розширеним запасом ходу, що використовує ДВЗ для виробітку електроенергії). Стандартний електромобіль має систему приводу з чотирма моторами із загальною вихідною потужністю 800 кВт. Запас ходу за циклом CLTC становить до 505 км. Версія EREV оснащена системою розширення запасу ходу 1,5 Т з максимальною потужністю 145 кВт. Ця версія здатна подолати до 1032 км.

Електричний позашляховик Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition надійде у продаж з 24 вересня за ціною від $109 тис. до $123 тис.

Джерело: carnewschina