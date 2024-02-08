MacBook та Chromebook — антилідери в рейтингу ремонтопридатності ноутбуків

Група із захисту прав споживачів US Public Interest Research Group (PIRG) оцінила ремонтопридатність найпопулярніших моделей ноутбків.

Звіт PIRG значною мірою базується на показниках індексу ремонтопридатності для ноутбуків та іншої електроніки, що продається у Франції — однак на показники розбирання зважають частіше, ніж, наприклад, на доступність запчастин. Оцінки також враховують наявність документів на ремонт і критерії щодо конкретного продукту (у звіті PIRG також розглядають телефони) — для ноутбуків, наприклад, це ще й надання оновлень і можливість скинути програмне забезпечення та мікропрограму.

PIRG проаналізував 139 моделей ноутбуків і дійшов висновку, що Chromebook, «хоч і доступніші за інші пристрої, все ще менш піддаються ремонту, ніж інші ноутбуки». Це значною мірою сталося через те, що ноутбуки мали нижчий середній бал розбирання (14,9), ніж інші ноутбуки (15,2).

Загалом у звіті розглянуто 10 Chromebook від Acer, Asus, Dell і HP, і середня оцінка ремонту Chromebook склала 6,3 у порівнянні з 7,0 для всіх інших ноутбуків.

«Обидва ці нижчі середні показники демонструють, що, попри те, що Chromebook часто вважається доступним вибором для окремих осіб або шкіл, він у середньому менше піддається ремонту, ніж інші ноутбуки», — пишуть у звіті.

Google нещодавно подовжив підтримку Chromebook з 8 до 10 років. У звіті PIRG не враховуються терміни підтримки програмного забезпечення, але навіть якби це було зроблено, оцінка ремонтопридатності Chromebook помітно не зросла б, оскільки цей крок лише привів їх до «галузевих норм», каже Лукас Гуттерман, керівник кампанії «Створено надовго» для Освітнього фонду PIRG США. Водночас він додав, що нинішню «норму» таки варто покращити.

Щодо ноутбуків без ОС Chrome, PIRG оцінив ноутбуки Apple як найгірші з точки зору ремонтопридатності з оцінкою D, поставивши їх позаду Asus, Acer, Dell, Microsoft, HP і Lenovo. Apple отримала найнижчий середній бал за розбирання серед OEM-виробників (4 з 10 порівняно із середнім показником 7,3).

Apple давно критикують за деталі, які можуть принести в жертву простоту ремонту заради дизайну чи технічних потреб. Однак нещодавно компанія змінила своє відношення до цього: підтримала відповідний законопроєкт та запустила програму Self Service Repair.

Порівняно з минулорічним звітом, Apple підвищила показники щодо розбирання, документації, наявності запчастин і цін на них, але цього було недостатньо, щоб привести ноутбук до гідного рівня ремонтопридатності в очах PIRG.

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«Попри вдосконалення, MacBook все ще надто складно відкривати та ремонтувати порівняно з усіма іншими брендами ноутбуків, які ми розглядали», — сказав Гуттерман.

Варто зазначити, що PIRG розглядав різні пристрої для кожної марки комп’ютера. Наприклад, у звіті розглянуто 8 ноутбуків Apple і 48 ноутбуків Dell.

PIRG виявив, що ноутбуки, які досліджували для цьогорічного звіту, в середньому важче розібрати, ніж техніку, перевірені торік — із середнім балом розбирання, що впав із 7,5 до 7,3.

Джерело: Ars Technica