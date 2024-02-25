Майбутні новинки HMD: розкладний телефон Barbie та смартфон під власним брендом

Компанія Human Mobile Devices, відома як HMD, разом з Mattel готує до випуску розкладний телефон Barbie та смартфон під брендом HMD. Раніше компанія оголосила про стратегію HMD Fusion — розробку нових смартфонів з різноманітними партнерами.

Поки не оголошено жодних цін, специфікацій чи функцій телефону Barbie, який ще не отримав офіційної назви. Відомо, що це буде традиційний розкладний телефон, а не смартфон — про це розповідає сама компанія:

«Розкладні телефони люблять за те, що вони пропонують рішення для цифрового детоксу у світі, де майже четверо з десяти (38%) молодих людей у віці 16-24 років, стурбовані тим, що проводять занадто багато часу зі своїм смартфоном. Лише в США третина представників покоління людей, які народились у 2000-х, активно намагається обмежити час, проведений у соціальних мережах, і їхній страх втратити щось важливе (FOMO – синдром втрачених можливостей) поступово зменшується. Покоління 2000-х наразі єдине, чий щоденний час у соціальних мережах скоротився з першого кварталу 2021 року на 13%, в той час, як кількість особистих зустрічей з друзями зросла до 28%. Попит на кнопкові телефони зростає, оскільки молоді люди вирішують обмежити час, проведений за екраном смартфонів, заради власного психічного здоров’я. Так звані «скрінейджери» з’явилися у TikTok, і їхній хештег #bringbackflipphones зібрав 60,2 мільйона переглядів».

Що стосується телефону власної марки, компанія поки не повідомляє про деталі, але відомо, що він теж з’явиться цього літа. Компанія також каже, що планує «повернути культовий телефон цього літа», можливо, це буде ще одна Nokia.

Джерела: HMD, The Verge

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