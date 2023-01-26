Майнери та несумлінні продавці фарбують відеокарти, а потім продають як нові

Розслідування, проведене ютубером Іскандаром Соузою та комп’ютерним фахівцем Пауло Гомесом, показало, що продавці відеокарт на китайських роздрібних платформах пропонують «майнені» відеокарти, які замасковані під нові. Відеокарти після майнінгу, які продаються під виглядом нових, зовсім не новинка. Однак у міру того, як з’являються подібні історії, майнери знаходять більш витончені способи їхнього продажу

Пауло Гомес ділиться своїм особистим досвідом про те, як відрізнити відеокарту, що була у використанні. Відсутні наклейки та гвинти зі слідами викрутки можуть бути первинними ознаками – проте їх не завжди видно. Відеокарти з усіма наклейками, без слідів зовнішнього впливу та експлуатації насправді можуть виявитися «відтюнінгованими» старими.

Найпростіше помітити жовтий відтінок пам’яті та графічного процесора. Судячи зі спостережень ентузіаста, було придумано новий метод обману покупців: пофарбувати мікросхеми пам’яті, щоб вони виглядали новішими.

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Жовтий відтінок пам’яті та графічного процесора може бути викликаний перепаюванням компонентів або просто надмірним нагріванням під час тривалого використання. Хоч би яка була причина, жовтий відтінок – явна ознака того, що карта не нова. Пауло показав безліч прикладів того, як виглядає GPU після майнінгу.

Аналогічне розслідування від TecLab стосувалося вживаних відеокарт, що продаються однією з бразильських компаній під виглядом нових. Колір компаунда проданих відеокарт відрізнявся від такого на нових. Лабораторні тести показали, що відеокарти дійсно були у використанні – компанію було викрито в обмані.

Ймовірно, не варто одразу робити висновки, побачивши жовтий відтінок на компонентах відеокарти, проте купувати відеокарти на підозрілих роздрібних платформах – не дуже гарна ідея. Крім перерахованого, звичайною практикою є перепаювання графічного процесора. Це є особливо актуальним для високопродуктивних відеокарт.

Також уважно варто ставитися й до купівлі SSD та HDD, що були у вжитку – на них теж могли майнити. Зношування накопичувача легко визначити за параметрами SMART, які відображаються діагностичними утилітами

Джерело: VideoCardz