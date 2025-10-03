Законопроєкт про криптовалюти отримав понад 2500 правок, — народний депутат

Depositphotos

Криптовалюта в Україні не скоро стане регульованою. Розглядання відповідного законопроєкту у Верховній Раді, схоже, переноситься на невизначений термін.

Причина проста: у законопроєкті №10225-д про віртуальні активи зареєстровано 2 538 правок — про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він уточнив, що особисто підписав 1 179 поправок; водночас у Комітеті з питань фінансів нагадують, що Національний банк України подав власні зауваження на 300 сторінках.

Масштаб доопрацювань відображає складність питання: документ пройшов перше читання на початку вересня 2025 року, але на рівні комітету погодження йшло ще навесні. Частина правок стосується податкових стимулів — і саме оподаткування стало предметом жорстких дискусій; голова комітету Данило Гетманцев відкрито виступив проти пільг та проти того, щоб криптовалюта була платіжним засобом.

Інша велика тема — механізми протидії шахрайству та перевірки контрагентів, у тому числі права блокувати підозрілі кошти. Експерти попереджають, що нинішня редакція містить прогалини в оперативному реагуванні. Економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький зауважує:

“Зараз у законопроєкті передбачено заборону блокувати кошти клієнтів і резерви емітентів навіть за наявності підозр у шахрайстві. Це ускладнює можливість оперативно реагувати на ризик виведення активів”.

Як результат, ризики для користувачів і платіжної інфраструктури можуть зрости, якщо в тексті не з’являться чіткі механізми перевірки та захисту.

Чому процес затягується? По-перше, сектор поєднує фінансові, податкові та безпекові інтереси — від комерційних гравців до регулятора й правоохоронців. По-друге, з огляду на міжнародні вимоги з протидії відмиванню й очікування іноземних інвесторів, будь-які “лазівки” у законі можуть відштовхнути капітал або створити репутаційні ризики для ринку.

Що далі? Реалістичний сценарій передбачає додаткові тижні або місяці на узгодження: хоча раніше Гетманцев говорив про 2–3 місяці доробки, тепер термін виглядає менш чітким. Якщо ключові суперечності (оподаткування, повноваження з блокування коштів, AML-критерії) не будуть вирішені, це відтермінує легалізацію ринку і знизить довіру великих інвесторів.

Підсумок простий: проєкт живе — але поки що на папері. Дати другого читання наразі немає: “коли все це зведемо” — коротко повідомив Железняк. Читання відбудеться лише після того, як безліч правок перетворяться на одноманітний, узгоджений документ.

Джерело: Incrypted