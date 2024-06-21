Marvel перепише «Блейд» з Магершалою Алі за літо — проєкт залишили вже 2 режисери і 5 сценаристів

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Потуги Marvel у зніманнях вампірського трилеру з Магершалою Алі вчергове зайшли в глухий кут — минулого тижня проєкт залишив Ян Деманж (вже другий режисер, який працював над «Блейдом»). Обидві сторони нібито «були розчаровані тривалим процесом розробки».

Виконавець головної ролі Магершала Алі, за даними THR, так само все більше розчаровується в проєкті, хоча мав «надмірний вплив» у студії й сам обрав на режисерську роль Деманжа після відходу Бассама Таріка.

Угоду з Алі підписали ще у 2019 році, а знімання зрештою мали стартувати ще у травні 2023 року (за сценарієм від чергового «писаря» зі «Справжнього детектива» Ніка Піццолатто), але були відкладені через страйки — спочатку сценаристів, а потім акторів.

На відміну від інших проєктів Marvel, які закривались, а потім перезапускались (як-от «Дедпул і Росомаха» та «Громовержці») — «Блейд» розпустив більшість акторського складу і поміняв аж 5 сценаристів.

«Угода була укладена у 2019 році, і вони досі не зняли фільм — це найбільш божевільна ситуація в моєму досвіді», — сказав THR адвокат Алі, Шелбі Вайзер, в нещодавньому інтерв’ю.

До страйків «Блейд» стикався із затримками через пандемію та перехід Disney на стримінги, що знову змусило Marvel взятися за «перерозробку».

Одна з версій фільму, яку пропонували зняти торік, розгорталась у 1920-х роках, а «королева крику» Міа Гот мала з’явитись у проєкті як лиходійка-вампір на ім’я Ліліт, яка жадала крові доньки Блейда (Гот залишається в проєкті й надалі). Для іншої ітерації від режисера Бассама Таріка Marvel збудувала величезний потяг, який так ніколи й не використали (ймовірно, перейде до інших проєктів Disney).

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Невідомо, скільки мільйонів Marvel вже витратила на розробку, але начебто зараз там розглядають зовсім іншу ідею — сценарій планують дописати за літо й одразу передати режисерам. Останній оголошений сценарист — Ерік Пірсон, відомий за фільмами «Тор: Раґнарок», «Чорна вдова» та «Фантастична четвірка».

Наразі вихід фільму відкладений до листопада 2025 року, однак, ймовірніше, за все слід очікувати на нові оголошення про перенесення.

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