Трейлер «MaXXXine»: королева крику Міа Ґот у продовженні слешерів «X» та «Перл»

Фільм розповідає про актрису-початківицю Максін Мінкс, яка намагається досягти успіху в Голлівуді 1980-х років після жахливих подій, відображених в попередньому слешері Тая Веста «X». Однак тут з’являється таємничий серійний вбивця, який переслідує голлівудських зірок, що дещо ускладнює її плани.

Компанію Ґот, яка вже втретє з’явиться у серії фільмів «X» та зіграє головну роль, складуть Елізабет Дебікі («Тенет»), Мозес Самні («Крід»), Мішель Монаґан («Місія нездійснена: Фолаут»), Боббі Каннавале («Спостерігач»), Ліллі Коллінз («Емілі в Парижі»), співачка Холзі («Співай 2»), Джанкарло Еспозіто («Пуститися берега»), і Кевін Бейкон («Місто на пагорбі»).

Фільм «X», який розпочав серію слешерів A24, розповідав про групу режисерів-любителів, які намагалися зняти порнофільм в будинку у віддаленій місцевості. Його приквел «Перл» досліджував історію молодої жінки, яка на початку хотіла приєднатися до кіноіндустрії, але зрештою підкорилася більш насильницьким бажанням.

Тай Вест знову пише сценарій та режисує історію. Публіка непогано реагувала на попередні слешери — вони обійшлися у $2 млн, а зібрали понад $22 млн.

Прем’єра «MaXXXine» запланована на 5 липня.

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