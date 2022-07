Marvel’s Spider-Man на ПК — трейлер з ключовими технічними особливостями, системні вимоги та старт передзамовлення (1 399₴ в Steam та Epic Games)

Вже за три тижні на ПК вийде наступний нашумілий колишній ексклюзив PlayStation — Spider-Man: Remastered 2018 року. Порт анонсували серед багатьох інших ігор на червневому State of Play, а зараз Sony поділилася деталями щодо релізу — з’явився трейлер, з якого можна дізнатися ключові особливості ПК-версії, декілька скриншотів, системні вимоги та деталі щодо передзамовлення у Steam та EGS.

Marvel’s Spider-Man — перший порт від Sony для ПК, який отримав підтримку віддзеркалення з трасуванням променів та нове налаштування якості, якого не була навіть у версії для PlayStation 5 (ясна річ, для цього знадобиться відповідне обладнання). Серед інших вагомих поліпшень — покращена фільтрація текстур, LoD та SSAO. У трейлері Sony також відзначила підтримку таких технологій, як NVIDIA DLSS та DLAA. На жаль, AMD FSR 2.0 у трейлері не згадується, але минулого місяця God of War отримав підтримку технології апскейлінгу, тож є надія, що вона прилетить в одному з майбутніх патчів. Також Marvel’s Spider-Man на ПК буде підтримувати різні роздільні здатності та формати екранів (аж до ультрашироких 21:9 та панорамних 32:9) і DualSense з тактильною вібровіддачою та адаптивними тригерами на додачу до звичного комплекту клавіатури та миші.

Трейлер з головними особливостями ПК-версії Marvel’s Spider-Man



Як у випадку з ПК-версією God of War, яка вийшла на початку року (наш огляд), у системних вимогах розробники вказали п’ять різних конфігурацій — від низьких налаштувань до ультра.

Системні вимоги

Для гри з високими налаштуваннями графіки знадобиться 16 гігабайтів ОЗУ і відеокарта не гірша за NVIDIA RTX 2070.

Скриншоти

Старт передзамовлень

Sony вже почала збирати попередні замовлення у Steam та Epic Games Store. В обох магазинах ціна однакова — 1 399₴.

Внутрішньоігрові бонуси за переднє замовлення:

Костюм Залізного Павука

Костюм «Швидкість»

Костюм «Панк-павук»

Гаджет «Дрон-павук»

5 очок навичок

З розробкою версії Marvel’s Spider-Man для ПК студії Insomniac допомагала Nixxes, яка раніше відповідала за портування Shadow of the Tomb Raider та Marvel’s Avengers на Windows. Реліз — 12 серпня. Гра вийде разом із трьома сюжетними доповненнями The City That Never Sleeps.

Спіноф — Spider-Man: Miles Morales — вийде на ПК восени 2022 року, але точної дати Sony поки не повідомляє. Також до кінця 2022 року на ПК мають вийти ще кілька ексклюзивів PlayStation — Uncharted 4 та Uncharted Lost Legacy.