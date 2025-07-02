Перший тизер горор-гри Dead Take — дві «найбільші» зірки у світі відеоігор і вайби Тайлера Дердена

Тайлер Дерден (Бред Пітт) з «Бійцівського клуба» / Dead Take від Surgent Studios

Автори хітової Palworld разом з дуже відомими акторами відеоігор створюють пароноїдальний горор з «тінню» Dead Take. Актори найбільше відомі за Baldur’s Gate 3 та Final Fantasy 7.

Ніл Ньюбон (Астаріон) і Бен Старр (Клайв Росфілд) об’єдналися для роботи над Dead Take — грою про моторошний особняк, що колись належав кіностудії. Але найцікавіше вони стануть чимось на кшталт Тайлера Дерднера з «Бійцівського клуба». Фактично актори зіграють дві різні версії одного персонажа на імʼя Віллі, що додасть до гри шизофренічної і параноїдальної атмосфери.

За сюжетом, гравець приходить в дивний особняк після вечірки, щоб знайти зниклого друга Вінні. Будинок виглядає закинутим, але в його стінах залишилися сліди чогось значно темнішого — гравець пірнає в жахи через уривки відео, залишені повідомлення і записи на флешках. Саме на цих відео зʼявляються Ньюбон і Старр — у ролях Чейза Лоурі та Вінні Монро. В обох випадках це той самий персонаж — Віллі — але з різних боків та різних проявах. Гравець має відновити хронологію, зібрати повні записи й поступово зрозуміти, що за чортівня відбувається в особняку. Здається така особливість буде перегукуватися з форматом геймплею в Alan Wake.

Як каже засновник Surgent Studios Абубакар Салім, він писав ролі спеціально під цих акторів. Вже в першому тизері видно, що їхня гра — не просто озвучка: обидва фізично зʼявляються в кадрі й поводяться моторошно. Сам тизер-трейлер натякає на психологічну нестабільність героя та неадекватну атмосферу будинку. Розробники заявляють, що Dead Take — це ще й критика індустрії розваг. Гравець знаходить закинутий знімальний майданчик, сліди роботи з акторами та матеріали, що натякають на зловживання владою. Як пишуть автори, «гравці відкриють для себе сторону індустрії, про яку говорять лише пошепки».

Dead Take подається як гра-головоломка на одного гравця в стилі квест-кімнати. Разом з тим деякі підказки подані у вигляді символічних повідомлень. Наразі дати релізу немає, але гру вже можна додати в список бажаного у Steam. Вихід заплановано спершу для ПК. Розробкою гри займається Surgent Studios, а видавцем виступає PocketPair — студія, відома Palworld.

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Джерело: Kotaku