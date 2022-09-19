McDonald’s вже завтра відкриє перші три ресторани у Києві — спершу вони працюватимуть лише на доставку

McDonald’s розпочинає поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery — вже завтра, 20 вересня, почнуть працювати перші три ресторани в Києві. Про це повідомляє Forbes з посиланням на заяву мережі закладів швидкого харчування.

Спочатку запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва — на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Послугу McDelivery забезпечуватиме давній партнер McDonald’s з доставки — компанія Glovo. Наступними — приблизно через тиждень — відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом протягом двох місяців поступово запрацює решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів. За планом, зали, експрес-вікна та «Макдрайв» (можливість робити замовлення, не виходячи з автомобіля) відкриються у жовтні.

Для роботи в умовах війни McDonald’s впроваджує розширені процедури та протоколи заради безпеки працівників і клієнтів — ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

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Найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування призупинила роботу після 24 лютого з міркувань безпеки. У червні стало відомо, що українські дипломати переконують McDonald’s відновити роботу в Україні, а згодом керівник одного з київських ресторанів McDonald’s на умовах анонімності повідомив, що відкриття закладів може початися з серпня за умови узгодження усіх питань безпеки. На початку серпня McDonald’s публічно повідомив про поступове відновлення роботи закладів в Україні і відтоді активно готувався до початку роботи в умовах війни.

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Як ми вже зазначали раніше, McDonald’s займає особливе місце у житті багатьох українців — перший МакДональдз в Україні відкрився 24 травня 1997 року і нещодавно мережа святкувала своє 25-річчя в країні. У багатьох за ці роки сформувалися свого роду ритуали та традиції, пов’язані з McDonald’s.

Також залишається згадати, що раніше McDonald’s вирішив повністю піти з росії та продати увесь бізнес після 32 років роботи — це рішення, яке викликає особливу повагу, прийняли через повномасштабну війну, яку розв’язала рф проти України.