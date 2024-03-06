Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys

Дослідницька компанія Canalys опублікувала звіт про стан ринку смартфонів у четвертому кварталі 2023 року з розподілом за постачальниками процесорів. Аналіз показав, що в останньому кварталі минулого року чипи Mediatek використовувалися на більшій кількості пристроїв, ніж процесори інших постачальників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року Mediatek продемонструвала зростання обсягів постачання на 21%.

Хоча лідером за кількістю реалізованих чипів стала Mediatek, найбільший дохід отримала Apple. Смартфони з чипами Apple (виключно iPhone) принесли американській компанії $87 млрд, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Mediatek, Apple і Qualcomm були трьома провідними постачальниками мобільних чипсетів на ринку, тоді як компанія HiSilicon, що належить Huawei, отримала $7 млрд доходу за 7 млн реалізованих одиниць. Це означає, що китайська компанія продавала в основному смартфони nova 12 та Mate 60 з чипами Kirin 9000S за середньою ціною $1000.

Ще одним сюрпризом із Китаю є те, що телефони з чипсетами Unisoc продемонстрували зростання на 24% порівняно з минулим роком як по доходу, так і по обсягу. Половина телефонів із SoC від цього постачальника належала компанії Transsion, до якої входять бренди Infinix, Tecno та iTel, популярні на ринках, що розвиваються.

Разом з тим у Samsung Semiconductor обсяги постачання впали на 48%, а дохід знизився на 44% ─ до $5 млрд. Зростання слід очікувати в першій половині 2024 року оскільки продажі Galaxy S24 і Galaxy S24+ на базі Exynos 2400 зросли, а Galaxy A55 з Exynos 1480 надійде у продаж цього місяця.

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Звіт Canalys містить дані лише за четвертий квартал і не має відомостей за весь 2023 рік.

Джерело: gsmarena

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