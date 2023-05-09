«Мег 2: Западина»: кілька мегалодонів, Джейсон Стейтем та тиранозавр у першому трейлері продовження блокбастера Warner Bros. про гігантську акулу

Вночі Warner Bros. опублікувала дебютний трейлер майбутнього науково-фантастичного бойовика «Мег 2: Западина» / Meg 2: The Trench — продовження суперпопулярного блокбастера 2018 року про гігантську акулу за мотивами книги 1999 року «The Trench» Стіва Альтена.

Курс Machine Learning Engineer. Навчи машини чогось хорошого, поки вони не захопили планету . Запишіть мене!

Дія другої частини розгорнеться через кілька років після подій попереднього фільму. Джейсон Стейтем («Мег», «Операція “Фортуна”: Мистецтво перемоги») повернеться до ролі водолаза-рятувальника Джонаса Тейлора та відправитися у нову експедицію, де на нього чекатимуть невтомні екозлочинці та велетенські акули — гігантські мегалодони, які дивом збереглися із доісторичних часів.

Окрім Джейсона Стейтема у «Мег 2» з’являться Ву Джинг («Мего»), Софія Кай («Мег»), Пейдж Кеннеді («Мего»), Серхіо Періс-Менчета («Рембо 5: Остання кров»), Скайлер Самуельс, Сієнна Ґілорі, Кліфф Кертіс та інші.

Продовження поставив режисер Бен Вітлі («Перестрілка») — за сценарієм Діна Джоргаріса, Йона Хьобера та Еріха Хьобера.

В український прокат «Мег 2: Западина» вийде 3 серпня 2023 року.

Трейлер фільму «Мег 2: Западина» — з українським дубляжем

В оригіналі (англійською)

Постери