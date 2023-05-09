«Мег 2: Западина»: кілька мегалодонів, Джейсон Стейтем та тиранозавр у першому трейлері продовження блокбастера Warner Bros. про гігантську акулу

Вночі Warner Bros. опублікувала дебютний трейлер майбутнього науково-фантастичного бойовика «Мег 2: Западина» / Meg 2: The Trench — продовження суперпопулярного блокбастера 2018 року про гігантську акулу за мотивами книги 1999 року «The Trench» Стіва Альтена.
Дія другої частини розгорнеться через кілька років після подій попереднього фільму. Джейсон Стейтем («Мег», «Операція “Фортуна”: Мистецтво перемоги») повернеться до ролі водолаза-рятувальника Джонаса Тейлора та відправитися у нову експедицію, де на нього чекатимуть невтомні екозлочинці та велетенські акули — гігантські мегалодони, які дивом збереглися із доісторичних часів.
Окрім Джейсона Стейтема у «Мег 2» з’являться Ву Джинг («Мего»), Софія Кай («Мег»), Пейдж Кеннеді («Мего»), Серхіо Періс-Менчета («Рембо 5: Остання кров»), Скайлер Самуельс, Сієнна Ґілорі, Кліфф Кертіс та інші.
Продовження поставив режисер Бен Вітлі («Перестрілка») — за сценарієм Діна Джоргаріса, Йона Хьобера та Еріха Хьобера.
В український прокат «Мег 2: Западина» вийде 3 серпня 2023 року.