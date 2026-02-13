Мем, якого ми не просили: на Best Buy з'явилась Nvidia RTX 5090 за $5090

MSI Nvidia GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Liquid Cooled Graphics Card за $5090

Схоже, жарт про те, що відеокарти продаватимуть за ціною, яка відповідає номеру моделі, став реальністю. У магазині Best Buy з’явилася MSI Nvidia GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Liquid Cooled Graphics Card із цінником $5090. Якщо бути точним — $5090,99. Бажання отримати додаткові $0,99, очевидно, виявилося сильнішими за саму ідею “круглого” мемного прайсу.





Варто зауважити, що на момент публікації відеокарта позначена як розпродана. Теоретично це може бути тимчасовий або навіть жартівливий плейсхолдер. Але є деталь, яка знімає частину скепсису. Це не найдорожча RTX 5090 у Best Buy. Наприклад, Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5090 WINDFORCE 32G продається за $5498,75 — і вона є в наявності. Тож ціна $5090 для моделі MSI цілком може бути реальною, а не випадковою цифрою. Бажаючі могли розкупити цю “доступнішу” модель, зекономивши близько $400.

Сам факт появи такого прайсу задає небезпечний прецедент. Якщо тренд закріпиться, наступне покоління умовної RTX 6090 може коштувати вже $6090. А що тоді з AMD Radeon RX 9070 — $9070? А якщо з’явиться нова 10 000-серія від AMD — уявіть порядок цифр. Поки це звучить як гіпербола, але ринок відеокарт останніми роками вже не раз ламав логіку.





Головний висновок очевидний: короткий період, коли ціни відеокарт більш-менш повернулися до рівня рекомендованих, завершився. Сьогодні практично нічого не продається за офіційною стартовою вартістю. Навіть RTX 5080 коштує понад $1300 (при рекомендованій ціні $999) у мінімальних пропозиціях. RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам’яті стартує від $520. І це не флагманський сегмент.

Ситуацію ускладнює те, що індустрія штучного інтелекту цього року планує ще більше інвестувати в апаратне забезпечення, що викликає зростання цін на пам’ять та інші компоненти ПК. Попит на високопродуктивні GPU лише зростає. А коли зростає попит — ціни рідко рухаються вниз. До того ж, через проблеми з пам’яттю Nvidia скасувала плани з випуску оновленою лінійки RTX 50 SUPER.

Джерело: pcgamer