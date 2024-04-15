Режисер Шон Леві каже, що фільм «Дедпул і Росомаха» — це не «Дедпул 3»: «Йдеться про гру у чотири руки»

Фільм, який поєднає Дедпула Раяна Рейнолдса з Росомахою Г’ю Джекмана в одному сюжеті, та стане єдиним фільмом Marvel, що вийде цьогоріч, стартує в українському прокаті 25 липня.

Режисер фільму Шон Леві на CinemaCon 2024 прокоментував зміну назви фільму виданню Screen Rant:

«Щодо історії про Дедпула та Росомаху, то я відчуваю гордість щодня — бо ми говоримо про двох великих кінозірок у їхніх найзнаковіших ролях. Так, це третій фільм про Дедпула, але — це не «Дедпул 3». Це зовсім інша річ, яка більше нагадує «Дедпула та Росомаху», але не намагається копіювати щось з перших двох фільмів. Вони були чудовими, але у цій пригоді йдеться про гру у чотири руки», — сказав Леві.

Трейлер «Дедпула та Росомахи», опублікований на початку лютого, став найпопулярнішим за всі часи із 365 млн переглядів, але дуже побічно показав персонажа Г’ю Джекмана — здебільшого у вигляді тіні чи зі спини. Водночас кадри, показані на цьогорічному CinemaCon виключно журналістам, розкрили його образ дещо більше — Росомаха і Дедпул вже спілкувалися та їхали в одній машині, причому персонаж Рейнольдса завзято висміював костюм свого «колеги».

Раніше режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що третій «‎Дедпул» — це «‎поштовх», який може врятувати всесвіт Marvel.

«Дедпул і Росомаха‎» — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом з усією франшизою «‎Людей Ікс» володіла Fox, допоки у 2019 році її не придбала Disney за $71,3 млрд.

Фільм вийде в українських кінотеатрах 25 липня.