Messari озвучила крипто-тези на 2026 рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість

Андрій Шадрін

Photo: Yellow.com

Відома аналітична крипто-компанія Messari випустила щорічні тези на 2026 рік, у яких окреслила ключові тренди та прогнози для ринку цифрових активів. Головними залишаються криптовалютні активи з довірою, стійким попитом та реальним захопленням цінності.

За прогнозом Messari, біткоїн утримує статус єдиного “грошового” активу крипти. Ринок регулярно повертається до BTC у періоди невизначеності та паніки. Більшість Layer 1 альткоїнів залишатимуться слабшими за Bitcoin, адже швидкі й дешеві транзакції не гарантують довіри як до грошей. Ethereum залишається інституційно зрозумілим і популярним серед інвесторів, але часто слугує “посиленою версією BTC” за динамікою та рухами капіталу.

Messari озвучила крипто-тези на наступний рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
Дані: Messari.io

Стейблкоїни набирають масового значення як засіб платежів і розрахунків. Messari зазначає, що основний попит на них формують бізнес і приватні користувачі для щоденних операцій, а не “революційні” наративи. Токени без зрозумілої економіки та механізмів реального прибутку більше не отримують підтримки ринку. Водночас DeFi-сектор дорослішає: тепер важливіші доходи від комісій, спред-маржі та фінансування, а не казки про APY.

Messari озвучила крипто-тези на наступний рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
Дані: Messari.io

Аналітики підкреслюють роль прозорої економіки активів. У 2026 році виживуть проєкти з чіткою моделлю захоплення цінності, стійким попитом і високим рівнем довіри користувачів. Messari виділяє ключові тренди: зростання значення криптовалют як фінансової інфраструктури, обмеження впливу спекулятивних токенів, концентрація капіталу у надійних проектах. Зокрема, у Layer 1 відбувається “концентрація якості”: сильні мережі отримують більше користувачів і транзакцій, слабкі — відчувають відтік. Messari також прогнозує, що інституційні інвестори активніше працюватимуть із Ethereum та іншими великими платформами, зокрема для стейкінгу й участі у фінансових продуктах.

Messari озвучила крипто-тези на наступний рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
Дані: Messari.io

Окремий акцент зроблено на практичній користі технологій. Криптовалютні проєкти з реальними кейсами застосування, стабільною ліквідністю та зрозумілою економікою привернуть більше капіталу, тоді як “обіцянки росту без фундаменту” відлякують інвесторів. У звіті Messari наводяться дані, що доходи DeFi від комісій і спред-маржі зростають і перевищують прибутковість традиційних APY у багатьох протоколах.

Messari озвучила крипто-тези на наступний рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
Дані: Messari.io

Висновок Messari простий: ринок більше не фінансує проекти без прозорої економіки. У 2026 році виживуть ті криптоактиви, які доводять свою корисність, мають стійкий попит і здатні створювати реальну цінність для користувачів та інвесторів. Це означає поступовий перехід крипти від історій про вічний ріст до фінансової інфраструктури зі зрозумілою економікою та ризиками.

Джерело: Messari.io

