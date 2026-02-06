Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру

Вийшов перший трейлер фільму “Вихід 8”, який екранізує однойменну японську гру про нескінченну станцію метро, де виживання залежить від уважності.





У центрі сюжету чоловік, який опинився в нескінченному лабіринті метро. Коридори повторюються без кінця, і єдиний спосіб вирватися це помічати аномалії. Якщо пропустив деталь, то повертаєшся на самий початок. Або навпаки, якщо нічого дивного не було, можна рухатися далі. Вся мета зводиться до одного: дістатися загадкового “Виходу 8”.

Трейлер обертається навколо ідеї повторення. Ті самі коридори, знаки та стіни, але з дрібними змінами, які легко не помітити. Камера постійно змушує вдивлятися в кадр, бо будь-яка дрібниця може бути сигналом, що щось пішло не так.

“Якщо ви виявите аномалію, негайно повертайтеся. Якщо ні, продовжуйте. Потім виходьте з виходу 8. Але навіть один недогляд поверне його до початку. Чи досягне він коли-небудь своєї мети та втече з цього нескінченного коридору?” — йдеться в описі фільму.





Фільм зняв японський письменник і сценарист Ґенкі Кавамура. До повноцінного релізу стрічку вже показали на кількох великих фестивалях: Каннському кінофестивалі, TIFF у Торонто, Сітжесі та Пусанському міжнародному кінофестивалі. В Японії фільм уже вийшов у прокат. У ролях — Кадзунарі Ніномія, Ямато Кочі, Нару Асанума, Котоне Ханасе та Нана Комацу.

Фільм “Вихід 8” вийде в кінотеатрах 10 квітня. Зазначимо, що паралельно студія A24 знімає фільм по вірусному горору “Залаштунки”, для якого найняла режисером 19-річного ютубера.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Gizmodo, GeekTyrant