Новини Кіно 06.02.2026

Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Вихід 8"

Вийшов перший трейлер фільму “Вихід 8”, який екранізує однойменну японську гру про нескінченну станцію метро, де виживання залежить від уважності.


У центрі сюжету чоловік, який опинився в нескінченному лабіринті метро. Коридори повторюються без кінця, і єдиний спосіб вирватися це помічати аномалії. Якщо пропустив деталь, то повертаєшся на самий початок. Або навпаки, якщо нічого дивного не було, можна рухатися далі. Вся мета зводиться до одного: дістатися загадкового “Виходу 8”.

Трейлер обертається навколо ідеї повторення. Ті самі коридори, знаки та стіни, але з дрібними змінами, які легко не помітити. Камера постійно змушує вдивлятися в кадр, бо будь-яка дрібниця може бути сигналом, що щось пішло не так.

“Якщо ви виявите аномалію, негайно повертайтеся. Якщо ні, продовжуйте. Потім виходьте з виходу 8. Але навіть один недогляд поверне його до початку. Чи досягне він коли-небудь своєї мети та втече з цього нескінченного коридору?” — йдеться в описі фільму.


Фільм зняв японський письменник і сценарист Ґенкі Кавамура. До повноцінного релізу стрічку вже показали на кількох великих фестивалях: Каннському кінофестивалі, TIFF у Торонто, Сітжесі та Пусанському міжнародному кінофестивалі. В Японії фільм уже вийшов у прокат. У ролях — Кадзунарі Ніномія, Ямато Кочі, Нару Асанума, Котоне Ханасе та Нана Комацу.

Фільм “Вихід 8” вийде в кінотеатрах 10 квітня. Зазначимо, що паралельно студія A24 знімає фільм по вірусному горору “Залаштунки”, для якого найняла режисером 19-річного ютубера.

Джерело: Gizmodo, GeekTyrant

