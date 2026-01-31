tradfi
Microsoft тестує верхню панель меню для Windows 11 у стилі macOS

Маргарита Юзяк

Нова панель меню для Windows 11

Microsoft тестує нову панель меню Command Palette Dock для Windows 11, яка розміщується вздовж краю екрана і працює як постійний док. Поки що це лише експеримент у складі PowerToys, який може не потрапити до релізу.


Цю панель завжди видно на екрані й вона дає швидкий доступ до команд, інструментів та системної інформації. Візуально Command Palette Dock схожа на меню macOS чи панелі в Linux. За словами менеджера Microsoft Нільса Лауте, док можна поставити зверху, зліва, справа або знизу екрана, а його розділи закріпити на початку, в центрі чи в кінці панелі. Її налаштування для Windows 11 стандартні: можна змінювати кольори й теми, переставляти розширення та закріплювати панель на будь-якому краю екрана.

Однак панель показує не лише інтерфейс. Вона може відображати навантаження на процесор, використання пам’яті, активність мережі та містити ярлики для потрібних інструментів і команд. Схоже, Microsoft експериментує з тим, щоб зібрати в одному місці все те, що досвідчені користувачі Windows раніше налаштовували через сторонні програми.

Зазначимо, що Command Palette Dock базується на вже наявному інструменті Command Palette, який Microsoft додала до PowerToys минулого року. Той працює як лаунчер у стилі Spotlight і активується комбінацією клавіш. Новий док робить функцію постійною, але це лише експеримент на ранньому етапі. Розробники можуть зібрати прототип самостійно, імпортувавши проєкт із репозиторію PowerToys у Visual Studio.


Як пише Tech Buzz, для Windows 11 це виглядає як повернення до постійних меню-панелей, які зникли після Windows 7. Якщо інтерес спільноти буде слабким або відгуки негативним, Microsoft навряд чи ухвалить рішення про реліз. Якщо ж фідбек виявиться позитивним, у Windows 11 може з’явитися ще один необовʼязковий, але постійний елемент інтерфейсу.

Джерело: Tech Weez

