Microsoft частіше випускатиме нові функції для Windows 11 — без прив’язки до великих щорічних оновлень

Вже з наступного місяця функції для Windows 11 почнуть з’являтися з новою частотою – Microsoft не прив’язуватиме їх до щорічного оновлення, поліпшення почнуть з’являтися по мірі їх готовності.

Компанія заявляє, що нові функції надаватимуться через Microsoft Store, а також щомісячні оновлення безпеки – тобто більшість користувачів отримають їх автоматично. Для комерційних користувачів передбачена можливість контролю оновлень за допомогою універсальної групової політики – її можна налаштувати для включення або вимкнення нових функцій, які додаватимуться до версії 22H2 протягом наступного року.

Перші функції з’являться вже в жовтні і включатимуть наступні поліпшення:

“Провідник”

Microsoft додасть вкладки в програмі «Провідник» і оновить ліву навігаційну панель, яка реорганізує розташування папок для більшої зручності.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

“Фотографії”

Програма «Фотографії» отримає нові можливості для керування зображеннями, новий дизайн галереї, спрощені перегляд, пошук та резервне копіювання фотографій у OneDrive.

Запропоновані дії

З’явиться новий інтерфейс користувача, який буде виникати кожного разу, коли ви копіюєте номер телефону або дату, пропонуючи швидкі дії для обробки цих даних, наприклад, додавання номера до списку контактів або створення події в Outlook в районі дати, яку ви скопіювали.

Taskbar Overflow (переповнення панелі завдань)

Обновиться інтерфейс панелі завдань – з’явиться окрема можливість переміщення іконок з панелі, якщо вона переповнена. Корисно для комп’ютерів з маленькими екранами або користувачів із надто великими панелями завдань.

Поділитись на більшій кількості пристроїв

Оновлення для відправки файлів на більшу кількість пристроїв за допомогою загального доступу.

Поліпшення Microsoft Store

Очікується поява оновлень Microsoft Store зі скріншотами в результатах пошуку, можливістю відновлювати програми одним клацанням миші та програмами для Android, що з’являються в результатах пошуку.

Офіційно оголошувати про появу функцій Microsoft не буде, чим, звісно, ​​трохи ускладнить їхню ідентифікацію. Компанія має намір випускати їх до чотирьох разів на рік – експерти припускають, що наступне міні-оновлення Moment (назва для внутрішнього користування) відбудеться вже в лютому-березні 2023 року.

Раніше стало відомо, що Microsoft переходить до традиційного трирічного циклу розробки основних версій клієнта Windows. Це означає, що Windows 11 отримає “версію 23H2” вже наступного року.

Зараз компанія знаходиться на ранніх стадіях планування та розробки наступної основної версії клієнта Windows, яка має вийти у 2024 році. В даний час невідомо, буде це випуск оновленням Windows 11 чи з’явиться продукт Windows вже з новою цифрою.

Джерело: Windows Central