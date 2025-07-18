Microsoft дозволяла інженерам з Китаю працювати з системами Пентагона з мінімальним наглядом

Представництво Microsoft у Пекіні / Вікіпедія

Програма Digital Escort від Microsoft опинилась під шквалом критики. Видається, що її співробітники недостатньо професійно ставились до своїх обов’язків, через недостатню кваліфікацію.

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Головною задачею програми Digital Escort є нагляд у важливих сферах діяльності за діями співробітників з інших країн. При цьому сам нагляд мають право виконувати лише американські спеціалісти, що вони й робили. Але через те, що світ не ідеальний, нещодавно у цьому ланцюжку спалахнув скандал. Нинішні та колишні спостерігачі програми Microsoft повідомили незалежній журналістській організації ProPublica (США) про їхню не надто велику кваліфікацію. В інформації йдеться про нестачу технічної підготовки та знань про цифрові хмарні сховища. А деяких із них на роботу приймали просто через допуски до секретної інформації.

Вказана невідповідність перетворилась на «легке» занепокоєння експертів з національної безпеки й вони з усіх сил почали бити тривогу. У той час, коли сховищами із конфіденційною військовою інформацією користуються закордонні працівники, за ними, по суті, ведеться халтурне спостереження.

Майкл Луччі, засновник State Armor Action не стримався:

«Якщо ці звинувачення є достовірними, федеральний уряд більше ніколи не повинен покладатися на Microsoft для захисту даних наших чоловіків та жінок у формі».

Microsoft стверджує, що із програмою усе добре. Доступ до неї мають лише біографічно перевірені, привілейовані користувачі. Ще на свій захист компанія додає багаторівневу структуру, інструменти моніторингу та федеральні аудити, такі як FedRAMP.

Агентство оборонних інформаційних систем (DISA), трішки розрядило ситуацію. Вони заявили, що цифровий супровід використовується лише в певних безпечних середовищах та лише для усунення несправностей.

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Проте відділ безпеки закликає компанію до переоцінки ситуації, через кіберможливості Китаю, що зростають. Бо у 2023 році, вже трапився злом американських військових хмарних систем китайськими хакерами. А через останні події у світі, взагалі будь-який доступ із-за кордону, особливо через підрядників, має буди добре захищеним і жорсткого контрольованим.

Джерело: Windows Report