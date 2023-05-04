Microsoft кидає виклик Apple: компанія розробляє процесор ARM для Windows 12, яка вийде 2024 року

Підрозділ Microsoft Silicon розробляє конкурента процесорів Apple M – власний чип ARM. Процесор на основі архітектури Silicon-ARM і Windows 12 будуть взаємно оптимізованими одне для одного.

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Компанію видав список вакансій розробників апаратного забезпечення. Оголошення про наймання, частина з яких вже видалена, описують посади, пов’язані з нестандартними кремнієвими прискорювачами, системами на чипах (SoC) і дизайном процесорів з високою продуктивністю та пропускною здатністю.

Важко уявити роботу цих співробітників над чимось ще, крім розробки процесорів. Зокрема, Microsoft шукає головного архітектора SoC з досвідом роботи з високопродуктивною архітектурою і дизайном CPU та GPU:

«Кандидат відповідатиме за створення складних сучасних SoC з використанням передових техпроцесів і буде тісно співпрацювати з внутрішніми замовниками та партнерами».

Згідно з ще одним списком вакансій, компанія шукає кількох інженерів у Microsoft Silicon Team. Серед них головний архітектор SoC, старший інженер з перевірки фізичного дизайну, головний розробник дизайну та старший CAD-менеджер.

Також очікується оптимізація Windows 12 для ШІ та чипів ARM. За даними Windows Latest, нова операційна система Microsoft вийде наприкінці 2024 року. Ресурс вважає, що Windows 12 є частиною проєкту Microsoft Windows Core, який спрямований на створення модульної настроюваної Windows для різних пристроїв, включно з власними чипами ARM.

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Джерело: Windows Latest